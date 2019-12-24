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ORF: Евросоюз осудил новый этап «принудительной интеграции» Крыма

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Евросоюз резко раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает ORF. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борелль, Россия тем самым продолжила «принудительную интеграцию» полуострова.
ORF: Евросоюз осудил новый этап «принудительной интеграции» Крыма
Reuters

Европейский союз резко раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает ORF.

Запуск железнодорожного сообщения из Российской Федерации в Крым — это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борелль.

По его словам, Россия тем самым продолжила «принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова»*, отмечает австрийский телеканал.

Кроме того, из-за Крымского моста якобы ограничено движение судов, направляющихся через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море, подчеркнул Борелль.

«Европейский союз ожидает от Российской Федерации, что она восстановит свободное и беспрепятственное движение через Керченский пролив», — озвучил требования Брюсселя глава европейской дипломатии.

Открыл же железнодорожное движение по Крымскому мосту лично президент Российской Федерации Владимир Путин, уточняет ORF.

А в прошлом году он же дал старт автомобильному движению по 19-километровому мосту в Керченском проливе, напоминает австрийский телеканал.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

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