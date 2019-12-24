ORF: Евросоюз осудил новый этап «принудительной интеграции» Крыма

Евросоюз резко раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает ORF. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борелль, Россия тем самым продолжила «принудительную интеграцию» полуострова.
Европейский союз резко раскритиковал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту, сообщает ORF.
Запуск железнодорожного сообщения из Российской Федерации в Крым — это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Борелль.
По его словам, Россия тем самым продолжила «принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова»*, отмечает австрийский телеканал.
Кроме того, из-за Крымского моста якобы ограничено движение судов, направляющихся через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море, подчеркнул Борелль.
«Европейский союз ожидает от Российской Федерации, что она восстановит свободное и беспрепятственное движение через Керченский пролив», — озвучил требования Брюсселя глава европейской дипломатии.
Открыл же железнодорожное движение по Крымскому мосту лично президент Российской Федерации Владимир Путин, уточняет ORF.
А в прошлом году он же дал старт автомобильному движению по 19-километровому мосту в Керченском проливе, напоминает австрийский телеканал.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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