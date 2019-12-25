112: на запуск поездов в Крым Украина ответила возбуждённым делом

Украинская «прокуратура автономной республики Крым» начала уголовное производство по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» по Крымскому мосту. Как передаёт «112 Украина», в пресс-службе ведомства заявили, что в ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка «незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом».
Украинская «прокуратура автономной республики Крым» начала уголовное производство по факту «незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по Крымскому мосту». Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом*, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного прав»а, — говорится в сообщении.
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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