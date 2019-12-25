112: на запуск поездов в Крым Украина ответила возбуждённым делом

03:00 Правительство России одобрило проект об электронных чеках такс-фри Правительство России на заседании одобрило законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе такс-фри, передаёт Интерфакс.

03:00 СМИ: «Динамо» интересуется футболистом сборной Словакии Московский футбольный клуб «Динамо» рассматривает возможность приобретения нападающего сборной Словакии и «Жилины» Роберта Боженика.

03:00 В Екатеринбурге начали проверку после нападения подростка на педагога Полиция Екатеринбурга организовала проверку после того, как ученик девятого класса школы №24 напал с молотком на учительницу русского языка и литературы возле её дома.

03:00 Систему распознавания лиц внедрят на ЕГЭ в регионах России в 2020 году Рособрнадзор планирует внедрить систему распознавания лиц во время проведения Единого государственного экзамена в регионах в 2020 году для идентификации учащихся и предотвращения подмены личности.

03:00 РПЛ запустила голосование по выбору сборной десятилетия Российская Премьер-лига запустила голосование по выбору символической сборной чемпионата за последние десять лет.

03:00 Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.

03:00 Сенатор Ковитиди прокомментировала поездку на первом поезде в Крым Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала поездку на первом поезде в Крым.

03:00 Строитель Крымского моста рассказал о поездке на первом поезде в Крым Начальник отдела строительного контроля железнодорожных подходов к Крымскому мосту Валентин Бурковский в беседе с ФАН оценил поездку на первом поезде в Крым.

03:00 Памятник Михаилу Ульянову установят в Михайловском саду в Москве Депутаты Мосгордумы поддержали установку памятника народному артисту СССР Михаилу Ульянову в Михайловском саду на улице Бахрушина в центре Москвы, передаёт РИА Новости.

03:00 Медведев соболезнует семье президента Академии военных наук Гареева Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования близким президента Академии военных наук, военачальника и ветерана Великой Отечественной войны Махмута Гареева, который скончался в возрасте 96 лет.

03:00 Глава UFC Russia объяснил популярность Нурмагомедова Глава UFC Russia Андрей Громковский высказал мнение, из чего складывается популярность чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

03:00 Врач рассказал о влиянии солнечного затмения на самочувствие людей Доктор Сергей Агапкин в беседе с ФАН прокомментировал влияние кольцеобразного солнечного затмения на здоровье людей.

03:00 Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.

03:00 Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что смена акционера Сбербанка России, который в настоящее время контролируется ЦБ, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о его передаче.

03:00 В Екатеринбурге девятиклассник напал с молотком на учительницу Прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку сообщений о нападении с молотком ученика девятого класса школы №24 на учительницу русского языка и литературы, сообщает URA.RU.

03:00 В Удмуртии завели дело по факту нападения 16-летней внучки на бабушку В Можге завели уголовное дело по факту нападения 16-летней внучки на бабушку, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

03:00 Путин назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан Президент России Владимир Путин на встрече с правительством назвал главной задачей повышение уровня доходов граждан.

03:00 Начальник поезда рассказал о первой поездке из Петербурга в Крым Начальник поезда № 7/8 Александр Калеущенко после первого железнодорожного рейса из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост рассказал о поездке. Об этом сообщает ТАСС.

03:00 Кучеров и Тарасенко включены в пятёрку лучших правых нападающих десятилетия НХЛ Российские игроки Никита Кучеров и Владимир Тарасенко, выступающие за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз» соответственно, вошли в пятёрку лучших правых форвардов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за последние десять лет по версии Sportsnet.

03:00 Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16 В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Красноярском крае пострадали 16 человек. Об этом заявили в региональном Минздраве.

03:00 Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.

03:00 МИД России назвал вариант ответа на санкции по «Северному потоку — 2» В качестве одной из ответных мер на санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» российская сторона может расширить список американских граждан, которым запрещён въезд в Россию. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

03:00 МАК организовал комиссию для расследования ЧП с Ми-8 в Эвенкии Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию по расследованию жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края.

03:00 Тарасова и Траньков будут комментировать ЧР по фигурному катанию Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова объявила, что будет комментировать чемпионат России на Первом канале вместе с олимпийским чемпионом 2014 года Максимом Траньковым и журналистом Александром Гришиным.

03:00 Кабмин увеличил премии за медали на престижных спортивных состязаниях Правительство России приняло решение увеличить размеры премий, выплачиваемых победителям и призёрам престижных спортивных соревнований.

03:00 В 2019 году Крым посетили порядка 20 иностранных делегаций Спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в 2019 году регион посетили порядка 20 делегаций из зарубежных стран, сообщает РИА Новости Крым.

03:00 В Москве рассказали о 33 площадках для запуска новогодних фейерверков В Новый год фейерверки будут запущены в 20 парках и ещё на 13 площадках столицы, сообщает сайт «Москва 24».

03:00 На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за циклона У берегов Камчатки 26 декабря ожидаются волны высотой 8—9 метров, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт регионального управления по гидрометеорологии.

03:00 Опрос: 48% россиян украсят дом к Новому году По результатам исследования проекта «Дом Mail.ru», 48% россиян планируют украсить дом для встречи Нового года.

03:00 Сёмин объяснил неудачный результат «Локомотива» в Лиге чемпионов Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин проанализировал неудачный результат команды в футбольной Лиге чемпионов.

03:00 Умерла автор главной музыкальной темы сериала «Друзья» Алли Уиллис Американский автор песен Алли Уиллис скончалась в Лос-Анджелесе на 73-м году жизни от остановки сердца. Об этом сообщает журнал Variety.

03:00 Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Компания «Российские железные дороги» (РЖД) в своём ролике призвала пассажиров нижних полок в поездах разрешать соседям с верхних мест сидеть внизу в дневное время.

03:00 В Госдуме предложили ограничить продолжительность рекламы в кинотеатрах Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с ФАН рассказал об идее установить лимит на продолжительность рекламы перед показом фильмов в кинотеатрах.

03:00 В Кремле оценили слова Лукашенко о «раздорожье» России и Белоруссии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва и Минск находятся на этапе «раздорожья». Об этом сообщает РИА Новости.

03:00 Эксперт оценил заявление депутата Рады о срочном заседании кабмина по газу Политолог Иван Мезюхо в беседе с радио Sputnik прокомментировал сообщения о закрытом экстренном заседании кабмина Украины по газовым переговорам.

03:00 Песков ответил на вопрос о позициях Путина и Медведева по Белоруссии В Кремле не согласны с тем, что в заявлениях российского лидера Владимира Путина и премьера России Дмитрия Медведева относительно отношений с Белоруссией есть разница. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

03:00 Голикова раскритиковала оптимизацию здравоохранения в ряде регионов Вице-премьер России Татьяна Голикова в интервью программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.

03:00 В Госдуме оценили идею расширения Всероссийского реестра видов спорта Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Парламентской газетой» прокомментировала инициативу Минспорта пополнить Всероссийский реестр видов спорта крикетом, паделом, тхэквондо, спортивным бриджем и интерактивным баскетболом.

03:00 FourFourTwo составил рейтинг лучших футбольных матчей десятилетия Матч сборных Бразилии и Германии на чемпионате мира 2014 года (1:7) признан лучшей игрой десятилетия по версии FourFourTwo.

03:00 На крышу московской больницы высадится десант из Дедов Морозов В Москве 27 декабря по случаю Дня спасателя на крышу Морозовской детской больницы высадится праздничный десант из 60 Дедов Морозов и Снегурочек.

03:00 В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT возбуждённое на Украине уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.

03:00 Погорилая: ЧР по фигурному катанию на «Газпром Арене» вызовет вау-эффект Бронзовая призёрка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая прокомментировала идею проведения чемпионата России по фигурному катанию на футбольном стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

03:00 Погорилая: у Туктамышевой образ роковой женщины, мы к этому уже привыкли Бронзовая призёрка чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая вспомнила о конфликте с фигуристкой Елизаветой Туктамышевой из-за слов о показательном номере чемпионки мира 2015 года.

03:00 В Кремле прокомментировали слова Лукашенко про реверс по «Дружбе» Белоруссия вправе воспользоваться любыми вариантами по закупкам нефти, если они более выгодны, чем российские, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания белорусского лидера Александра Лукашенко.

03:00 В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.

03:00 Кержаков рассказал, почему перешёл в «Динамо» вместо ПСЖ в 2008 году Бывший нападающий «Зенита» и «Динамо» Александр Кержаков рассказал о несостоявшемся переходе во французский футбольный клуб ПСЖ в 2008 году.

03:00 Пианистка из России погибла в отеле Будапешта от отравления газом Лауреат международных музыкальных конкурсов, 27-летняя пианистка из Уфы Элина Валиева скончалась в отеле Будапешта в результате отравления бытовым газом. Её спутник, гражданин России, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

03:00 Источник: при обрушении на складе в Москве пострадал один человек На юго-востоке Москвы произошло обрушение металлических перегородок на площади 400 кв. м в производственно-складском помещении, пострадал один человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

03:00 Зюганов раскритиковал спортивного комментатора Губерниева за слова о Сталине Лидер КПРФ Геннадий Зюганов подверг критике известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за его слова об Иосифе Сталине.