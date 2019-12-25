112 Украина Оригинал

112: на запуск поездов в Крым Украина ответила возбуждённым делом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинская «прокуратура автономной республики Крым» начала уголовное производство по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» по Крымскому мосту. Как передаёт «112 Украина», в пресс-службе ведомства заявили, что в ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка «незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом».
112: на запуск поездов в Крым Украина ответила возбуждённым делом
Reuters

Украинская «прокуратура автономной республики Крым» начала уголовное производство по факту «незаконной переправки лиц через государственную границу Украины по Крымскому мосту». Как передаёт «112 Украина», об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом*, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного прав»а, — говорится в сообщении. 
 
Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).


 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
Крым расследование Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров