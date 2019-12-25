СТРАНА: в Крыму нашли новогодние ёлки c Украины

В Крыму в продаже обнаружили новогодние ёлки с Украины. Как сообщает «СТРАНА», продавец утверждает, товар на ели из Ивано-Франковской области сертифицирован и у него есть все соответствующие документы.
В Крыму в продаже обнаружили новогодние ёлки с Украины. Как пишет «СТРАНА», на ярмарке в Симферополе, которая проходит под зданием музыкального театра на проспекте Кирова, начали продавать искусственные ели из украинского Прикарпатья.
«Украинские ёлки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везём», — рассказал продавец.
Также он уверяет, что товар сертифицирован и у него есть соответствующие документы. Как сообщил предприниматель, его торговые точки с украинскими елями работают ещё в трёх местах Симферополя.
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