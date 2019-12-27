WSJ: железнодорожный мост в Крым — головная боль для Зеленского и укрепление российских позиций

Открытие железнодорожного сообщения с Крымом стало очередным сигналом России об укреплении своего контроля над полуостровом, пишет The Wall Street Journal. Кроме того, открытие нового моста осложнит положение Владимира Зеленского, который твёрдо заявляет о намерении вернуть Крым в состав Украины.

Новый железнодорожный мост из России в Крым укрепляет контроль Москвы над полуостровом и может стать головной болью для Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal.

В открытии моста принял участие Владимир Путин, а вскоре после этого по маршруту Москва — Симферополь отправился первый поезд: «Это ещё один посыл от Путина, гласящий «мы никогда не вернём Крым». Он показывает, что Крым снова, и снова, и снова наш, что это наша территория, что мы её развиваем», — приводит издание слова эксперта Московского центра Карнеги Андрея Колесникова.

Мост берет своё начало на Таманском полуострове, проходит над островом Тузла и пересекает Керченский пролив, сообщает The Wall Street Journal. В ЕС создание железнодорожного сообщения в Крым назвали «ещё одним шагом в направлении принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова»*. Украинские политики заявили о начале уголовного расследования: они утверждают, что поезда незаконно перевозят людей через границу Украины.

Впрочем, The Wall Street Journal считает, что Киев вряд ли сможет что-то предпринять в этом плане, учитывая стойкое отношение России к санкциям Запада. При этом Владимир Зеленский продолжает занимать твёрдую позицию, заявляя, что Крым и Донбасс являются украинскими территориями. «А что ещё он может сказать, учитывая, что его критикуют за другие возможные уступки в отношении России?» — говорит эксперт центра политических технологий Алексей Макаркин.

Издание напоминает, что Зеленский признавал факт отсутствия конкретного плана по возвращению Крыма. Украинский президент подчёркивал, что для этого Киеву потребуется помощь других стран. Как отмечает издание, открытие железнодорожного моста в Крым может ещё больше ослабить позиции Зеленского, критикуемого за сделку с Путиным по снижению напряжённости в Донбассе.

Между тем, российское туристическое агентство «Ростуризм» ожидает, что благодаря новому мосту туристический поток в Крым вырастет на 20%. Кроме того, «РЖД» изучает возможность использования Таманского порта для доставки грузов в Индию через Суэцкий канал.