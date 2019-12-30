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СТРАНА: в Киеве заявили о намерении обменять «крымских пленных»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В пресс-службе «представительства президента Украины в Автономной Республике Крым» заявили, что в следующий этап обмена удерживаемыми лицами войдут люди, «незаконно удерживаемые на территории аннексированного Крыма». Как передаёт «СТРАНА», в ведомстве добавили, что уже состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги.
СТРАНА: в Киеве заявили о намерении обменять «крымских пленных»
Reuters

«Незаконно удерживаемых на территории аннексированного Крыма»* включат в следующий этап обмена удерживаемыми лицами. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает пресс-служба «представительства президента Украины в Автономной Республике Крым».

«В течение последних нескольких дней звучали вопросы об освобождении политических пленников, находящихся на территории оккупированного Крыма и России. Можем уверенно заявить, что работа по освобождению продолжается — сегодня состоялся первый этап, анонсированный президентом Украины, на очереди следующие шаги», — говорится в сообщении ведомства.

При этом чиновники уточнили, что «крымские пленные будут включены в следующий этап освобождения».
 
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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