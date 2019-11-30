Daily Mail: одним из обезвредивших террориста на Лондонском мосту оказался осуждённый преступник

Британец Джеймс Форд, в 2004 году приговорённый к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет за убийство, помог задержать напавшего с ножом на Лондонском мосту и пытался спасти одну из его жертв, пишет Daily Mail. При этом семья погибшей от рук Форда девушки отказывается называть его героем.

Среди обезвредивших на Лондонском мосту мужчину напавшего на прохожих с ножом оказался осуждённый за убийство преступник, на день вышедший из тюрьмы за несколько часов до пятничного инцидента, сообщает Daily Mail.

Считается, что 42-летний Джеймс Форд не только помог задержать террориста Усмана Хана, но и пытался спасти жизнь одной из его жертв.

Тем не менее, в апреле 2004 года британец был приговорён к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 15 лет за убийство 21-летней девушки с особенностями в развитии Аманды Чемпион.

Daily Mail отмечает, что у полиции не было зацепок по делу об убийстве Чемпион до тех пор, пока один из сотрудников британской волонтёрской организации Samaritans, осуществляющей помощь в кризисных ситуациях, не нарушил строгие правила конфиденциальности, позвонив в правоохранительные органы.

Согласно информации, предоставленной сотрудником, некий работник завода и борец-любитель признался ему в убийстве девушки. Полиции стало известно, что в июле 2003 года, в течение месяца после совершённого, Форд 45 раз звонил в благотворительную организацию. Это помогло найти и задержать преступника.

При этом отмечается, что семья Чемпион пыталась помешать досрочному освобождению Форда и не знала о том, что он на свободе, до телефонного звонка офицера полиции по связям после инцидента на Лондонском мосту.

Тётя Аманды Анджела Кокс, призналась, что была потрясена и разгневана после звонка из полиции Кента, когда ей сообщили о «героическом» поступке Форда.

«Он не герой. Он убийца, на день вышедший из тюрьмы, о чём нам не было известно, — заявила Кокс. — Мне всё равно, что он сделал сегодня, он убийца. Он подонок. Аманда была моей племянницей, она была уязвима, и он лишил её жизни. Он знал, что делает. Люди не меняются».

Как пишет Daily Mail, британское правительство подтвердило причастность Форда к обезвреживанию террориста на Лондонском мосту, однако в Министерстве юстиции комментировать ситуацию отказались.