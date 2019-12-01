France 3: во Франции предлагают ввести превентивные задержания для вышедших из тюрьмы радикалов

Французские службы безопасности опасаются, что радикалы после отбывания наказания могут вернуться к терроризму, передаёт France 3. После нападения на Лондонском мосту во Франции озаботились, как предотвратить подобные преступления: наблюдение за подозреваемыми признано неэффективным и затратным, а превентивные задержания критикуют за ущемление свобод человека.

После выхода на свободу они собирались напасть на прохожих на улице или на посетителей государственных учреждений. В августе этого года в тюрьмах Шатоден и Сен-Мор разоблачили проект терактов, задуманных двумя осуждёнными за терроризм и радикализм.

Радикализированные заключённые, готовые снова совершать преступления после отбывания срока — главная забота французских служб безопасности. В нашей стране в тюрьмах находятся 500 обвиняемых или осуждённых за исламский терроризм и 1200 радикализированных заключённых.

После отбывания наказания за ними осуществляется тот же контроль, что и за осуждёнными по уголовным преступлениям. По словам этого бывшего офицера разведки, невозможно уследить за всеми.

АЛЕН РОДЬЕ, главный научный сотрудник французского Центра по разведке: В теории, мы должны их поместить под наблюдение, это очевидно. Но наблюдение круглосуточное практически невозможно, кроме некоторых отдельных случаев, потому что, я напоминаю, чтобы непрерывно вести наблюдение за одним человеком, необходимо 20, между 20 и 30 сотрудниками (полиции. — Ино ТВ).

Из-за невозможности эффективного наблюдения некоторые выступают за принцип превентивного задержания — помещения в исправительное учреждение после тюрьмы. Такой принцип, в частности, поддерживает этот бывший депутат от республиканцев.

ЖОРЖ ФЕНЕК, бывший депутат партии «Республика»: Если мы продолжаем считать, что человек, который отбыл своё наказание, остаётся опасным для общества, его проверяют в междисциплинарной комиссии, и тогда его заключают в специализированное заведение. Мы его снова выпустим только в том случае, если эта комиссия удостоверится, что он больше не опасен.

Критикуемый за посягательство на свободы человека, принцип превентивного задержания не получил единодушного одобрения.

В следующие два года из тюрьмы должны выйти несколько десятков осуждённых за радикализм и терроризм.