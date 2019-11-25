Independent: залечь на дно в Киеве — террористы считают Украину надёжным убежищем

Сенсационное «воскресение» в Киеве одного из главарей ИГИЛ Аль Бара Шишани, которого все считали погибшим два года назад при авиаударе в Сирии, поднимает неприятные вопросы в адрес украинских властей, пишет The Independent. Благодаря коррупции и разрушенной правоохранительной системе Украина стала тем местом, где скрываются от правосудия сотни опаснейших террористов. При этом киевской власти, кажется, нет до них никакого дела.

Аль Бара Шишани, возглавлявший подразделение ИГИЛ*, отвечавшее за специальные операции и разведку, считался мёртвым, однако его сенсационное «возвращение» шокировало не только тем, что он вполне жив. Как пишет The Independent, по мере появления подробностей о том, как он удачно увернулся от авиаудара в Сирии, и о том, как затем он по поддельному паспорту уехал в Турцию, а потом на Украину, где преспокойно жил два года, возник ряд вопросов о том, способен ли и готов ли Киев бороться с террористами, укрывающимися в стране.

Как отмечает издание, украинские власти уже давно разрушают свою правовую и правоохранительную системы. Обычным бенефициаром является организованная преступность, которая держится за счёт того, что поставила на поток изготовление поддельных документов, удостоверяющих личность, и контрабанду, говорит Филип Ингрэм, бывший сотрудник британской разведки. Но слабый режим виноват и в том, что страна явно не защищена от угрозы международного терроризма.

«И заниматься этой проблемой уязвимости Киев, похоже, совсем не заинтересован», — считает Ингрэм.

Было время, когда можно было получить поддельный паспорт очень просто и дёшево. Ситуация изменилась с введением биометрических паспортов в 2015 году, что привело к сокращению числа незаконных схем. Но несколько компаний всё ещё продолжают заниматься подпольным бизнесом — «чистый» паспорт стоит порядка пяти тысяч долларов.

Это, несомненно, имеет значение для безопасности Европы, поскольку граждане Украины сейчас пользуются безвизовым режимом при въезде в большинство стран ЕС. Поддельные паспорта можно определить достаточно легко, а вот подлинный паспорт, выданный на чужое имя, нет.

«И если документы выдаются уполномоченным органом, это должно вызывать беспокойство», — рассказал Ингрэм.

Тысячи исламских боевиков из бывших советских республик, ищущих, где бы «залечь на дно», всё это понимают, говорит эксперт по джихаду Вера Миронова, приглашённый научный сотрудник Гарвардского университета. Кроме того, у Украины есть ряд преимуществ по сравнению с конкурентами: распространённый русский язык, связанный с войной хаос, непрофессионализм местных спецслужб и невысокая вероятность экстрадиции в такие страны, как Россия.

По приблизительным оценкам Мироновой, на Украину сбежали сотни бывших боевиков ИГИЛ. Но в первую очередь вызывать беспокойство должны не цифры: террористы, бежавшие на Украину, по своей природе представляют собой элиту, которая проходит «самоотбор»: менее способные, менее решительные и менее активные доезжают до Турции и там и оседают, а вот чтобы попасть на Украину, надо многое продумать, совершить много действий, выполнить много задач. Поэтому те, кто туда добирается, представляют серьёзную опасность.

Когда боевики оказываются на Украине, у них редко бывают проблемы с властями, отметила Миронова. Скорее всего, так и было, по крайней мере, в течение какого-то времени из тех двух лет, которые Аль Бара Шишани жил в Киеве и в Киевской области. Украинские власти не сообщают о том, когда они о нём узнали. Как следует из пресс-релиза СБУ, за два месяца до его ареста 15 ноября к операции присоединились ЦРУ и МВД Грузии.

Катерина Сергацкова, которая практически одна освещала эту тему в украинских СМИ, говорит, что, как ни странно, власти по-прежнему относятся к этой проблеме спокойно.

«Всякий раз, когда я писала на эту тему, госчиновники обвиняли меня в том, что я придумываю эту проблему. Но арест одного из главных командиров Исламского государства здесь, в Киеве, прямо у нас под носом, несомненно, означает, что многие из самых опасных в мире людей действительно считают Украину проверенным, надёжным местом. Коррупция во всех государственных структурах — в полиции, судах, прокуратуре — создаёт возможность для злоупотреблений», — говорит Сергацкова.

И Сергацкова, и Миронова сошлись во мнении, что опрошенные ими боевики не представляют для Украины серьёзной террористической угрозы, во всяком случае, пока, поскольку не в их интересах создавать проблемы там, где живешь. Но ситуация может измениться, если Киев решит проводить аресты и дальше.

«Я знаю многих, кто живёт нормальной жизнью, например, работает таксистом. Они не собираются гадить в собственном доме. Но если их загонят в угол, если они будут бояться, что их арестуют, тогда мы столкнёмся с большой проблемой», — рассказала журналистам Миронова.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



