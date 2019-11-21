Times: россияне помогут Сирии возродить индустрию туризма

Спустя восемь лет после начала гражданской войны в Сирии российские туристы вновь обратили на страну своё внимание, сообщает The Times. Пока турпоток в пострадавшую от военных действий и рук террористов страну невелик, однако ожидается, что он возрастёт уже в ближайшем будущем.

Российские туроператоры начали продажу организованных туров в Сирию, которая стремится возродить некогда столь прибыльную индустрию туризма, сообщает The Times.

Так, до начала гражданской войны в 2011 году ежегодно в Сирию приезжали около 9 млн иностранцев. По мере восстановления контроля над значительной частью территории силами президента Башара Асада при поддержке России туристы начали вновь обращать внимание на страну.

Тур, предлагаемый турагентствами, длится восемь дней. Предполагается, что туристы прилетают в столицу Ливана Бейрут, откуда добираются до Сирии автомобильным транспортом. Обойдётся такая поездка более чем в 100 тыс. рублей.

Одним из городов, которые россиянам предлагается посетить, станет Алеппо, контроль над которым власти Сирии восстановили в 2016 году. Тем не менее, по данным ЮНЕСКО, в ходе войны было уничтожено или серьёзно повреждено около 90% Старого города, исторического центра Алеппо. Кроме того, в городе остаются действующие мины.

Другой остановкой станет Пальмира, древний город, где боевики ИГ* уничтожили бесценные памятники архитектуры.

Более того, в части Сирии, как отмечает издание, продолжаются военные действия. В частности, в среду правительственные войска провели операцию в Идлибе, на северо-западе страны.

Как пишет The Times, всего в этом году Сирию посетили 50 россиян, однако ожидается, что спрос на подобные туры в ближайшее время возрастёт.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.