Times: россияне помогут Сирии возродить индустрию туризма
Российские туроператоры начали продажу организованных туров в Сирию, которая стремится возродить некогда столь прибыльную индустрию туризма, сообщает The Times.
Российские туроператоры начали продажу организованных туров в Сирию, которая стремится возродить некогда столь прибыльную индустрию туризма, сообщает The Times.
Канадский тренер Брайан Орсер, наставник японского фигуриста Юдзуру Ханю, поделился ожиданиями от выступления своего подопечного на этапе серии Гран-при в Японии.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал об объёме долгов потребителей услуг ЖКХ.
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» не будет выделять главному тренеру команды Жозе Моуринью средства на новых игроков в предстоящее зимнее трансферное окно.
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы севастопольского управления МЧС России, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Тренер турецкого «Анкарагюджю» Мустафа Каплан заявил, что российский нападающий команды Заур Садаев не вернулся в расположение клуба после перерыва на матчи сборных.
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым выразил России благодарность за закупки пальмового масла.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказался о достоинствах российского нападающего его команды Артемия Панарина.
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, что его больше всего впечатляет в игре российского нападающего команды Артемия Панарина.
Абдулманап Нурмагомедов, тренер своего сына Хабиба Нурмагомедова, который является чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, и его двоюродного брата Абубакара, заявил, что Абубакар Нурмагомедов может покинуть промоушен в случае второго поражения.
В Федеральной службе безопасности России прокомментировали заявление киевских властей о неудовлетворительном состоянии переданных украинской стороне кораблей.
Новые уголовные дела по фактам хищений на космодроме Восточный относятся к этапу строительства первой очереди, сообщило производственно-строительное объединение «Казань». Речь идёт об инфраструктуре для пусков ракеты «Союз», а не «Ангара».
МВД России предложило законодательно предусмотреть возможность обращения имущества наркоторговцев в доход государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Кирилла Смурова.
В Государственную думу России был внесён законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ответил на вопрос, как влияет на его игру подписанный в межсезонье семилетний контракт с клубом из Нью-Йорка на общую сумму $81,5 млн.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что срок ремонта переданных Россией украинских кораблей составит три месяца. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в социальной сети цитату из Корана.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Американский журнал National Interest назвал новый вариант российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12, который был разработан в ЦКИБ СОО, «ужасом на поле боя», высоко оценив его характеристики.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Брендан Лемье подрался с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Представители оппозиции, устроившие в Тбилиси акцию протеста, попытались повесить замок на ворота государственной канцелярии.
Россиянин Артём Черноусов занял третье место в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м в финале Кубка мира в Китае.
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что митинги и беспорядки в стране мешают экономическому развитию государства.
Вдова бывшего полузащитника петербургского «Зенита» Фернандо Риксена Вероника опубликовала в социальных сетях видео, на котором муж проводит время с дочерью.
Подконтрольная «Газпрому» компания «Газпром газораспределение» намерена продать на Московской бирже 850,59 млн обыкновенных именных бездокументарных акций газового холдинга.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался об игре своего партнёра по команде россиянина Артемия Панарина после победы над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе встречи с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем обсудил вопросы взаимодействия двух стран в сфере безопасности и ситуацию на Балканском полуострове.
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
В семье защитника московского «Спартака» Николая Рассказова родился ребёнок.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление американского сенатора Теда Круза о возможном введении санкций в отношении компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным эффектным силовым приёмом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В МЧС заявили, что спасателям удалось локализовать возгорание в торговом павильоне на рынке «Атлант» в Ростовской области.
Полиция в Москве возбудила уголовное дело по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры многоэтажного дома, в которую злоумышленник попал с помощью верёвочной лестницы.
Следователи возбудили два уголовных дела о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный.
В Амурской области выделены выплаты семьям пострадавших и погибшего в результате стрельбы в строительном колледже Благовещенска.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым игроком команды из Нью-Йорка за 11 лет, которому удавалось набирать очки 12 матчей подряд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики прибыл гуманитарный конвой МЧС России.
Мужская сборная России по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса 2019 года в Мадриде.
В Москве из колледжа полиции на улице Маршала Тухачевского эвакуировали 830 человек в связи с поступлением анонимного сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин догнал соотечественника Александра Овечкина, выступающего за «Вашингтон Кэпиталз», в гонке бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На рынке в Аксайском районе Ростовской области произошло возгорание.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог поразить пустые ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» с близкого расстояния в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Министерство государственной безопасности самопровозглашённой Донецкой народной республики ожидает активизации украинских разведывательно-диверсионных групп на территории ДНР.
Российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Монреаль Канадиенс».
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден подверг критике действующего главу Соединённых Штатов Дональда Трампа из-за его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин шайбой разбил губу арбитру матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Рейнджерс» Фурману Сауту.
Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).