WP: девочка в Лондоне нашла на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

Шестилетняя девочка в Великобритании стала подписывать рождественские открытки и нашла на одной из них письмо из шанхайской тюрьмы. Автор письма сообщал, что он иностранный заключённый и его там принуждают к труду. Как отмечает The Washington Post, это не первый такой случай, но производитель открыток уверяет, что он ни при чём.

Руководство супермаркета Tesco заявило, что прекращает работу с китайской фабрикой Zheijiang Yunguang Printing после того, как её обвинили в использовании принудительного труда, пишет The Washington Post. Дело в том, что шестилетняя девочка из Лондона нашла в купленной в супермаркете открытке призыв о помощи из Китая, когда решила подписать её для своих друзей.



Надпись была сделана от лица иностранных заключённых в шанхайской тюрьме Цинпу, которых якобы заставляют работать против их воли. Они призывали того, кто читает открытку, обратиться в правозащитные организации и к журналисту Питеру Хамфри, который и сам провёл около двух лет в китайской тюрьме, как он утверждает, по надуманному обвинению и без судебного разбирательства.



Как отметил отец девочки, он сразу подумал, что это розыгрыш. Но затем он связался с указанным журналистом. Тот считает, что открытку подписали его бывшие сокамерники. Он связался со своими знакомыми, которые подтвердили, что заключённых той тюрьмы заставляют заниматься сборкой товаров. Питер Хамфри как раз первый и опубликовал эту историю.



Как узнал журналист, иностранных заключённых в этой тюрьме как минимум два года задействовали для поставок рождественских открыток и подарков для Tesco. В Tesco утверждают, что поступления от этих открыток идут на благотворительность в Великобритании.



Причём, как отмечает издание, это далеко не первый такой случай. Так, в 2013 году гремела история о том, что в украшениях к Хэллоуину женщина из Орегона нашла письмо от имени тысяч заключённых в Китае с просьбой переправить его в Международную организацию по защите прав человека. В следующем году женщина в Северной Ирландии в купленных брюках нашла письмо с жалобой на условия содержания в китайской тюрьме. Ещё одно послание на открытке обнаружили в 2017 году.



Питер Хамфри пояснил, что, когда он находился в той тюрьме, работа была добровольной. Теперь же, видимо, она стала обязательной, но из-за цензуры заключённые не могут связаться с ним напрямую, и поэтому воспользовались таким эквивалентом «письма в бутылке».



Китайский производитель открыток Zheijiang Yunguang Printing отрицает свою причастность к использованию принудительного труда и уверяет, что производит постоянный контроль всех процессов на фабриках, пишет The Washington Post.



* Министр иностранных дел Китая Гэн Шуан опроверг эти обвинения, заявив: «Это фарс, выдуманный мистером Хамфри» (прим. ИноТВ).