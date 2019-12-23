WP: девочка в Лондоне нашла на рождественской открытке послание из китайской тюрьмы

Шестилетняя девочка в Великобритании стала подписывать рождественские открытки и нашла на одной из них письмо из шанхайской тюрьмы. Автор письма сообщал, что он иностранный заключённый и его там принуждают к труду. Как отмечает The Washington Post, это не первый такой случай, но производитель открыток уверяет, что он ни при чём.
Руководство супермаркета Tesco заявило, что прекращает работу с китайской фабрикой Zheijiang Yunguang Printing после того, как её обвинили в использовании принудительного труда, пишет The Washington Post. Дело в том, что шестилетняя девочка из Лондона нашла в купленной в супермаркете открытке призыв о помощи из Китая, когда решила подписать её для своих друзей.
Надпись была сделана от лица иностранных заключённых в шанхайской тюрьме Цинпу, которых якобы заставляют работать против их воли. Они призывали того, кто читает открытку, обратиться в правозащитные организации и к журналисту Питеру Хамфри, который и сам провёл около двух лет в китайской тюрьме, как он утверждает, по надуманному обвинению и без судебного разбирательства.
Как отметил отец девочки, он сразу подумал, что это розыгрыш. Но затем он связался с указанным журналистом. Тот считает, что открытку подписали его бывшие сокамерники. Он связался со своими знакомыми, которые подтвердили, что заключённых той тюрьмы заставляют заниматься сборкой товаров. Питер Хамфри как раз первый и опубликовал эту историю.
Как узнал журналист, иностранных заключённых в этой тюрьме как минимум два года задействовали для поставок рождественских открыток и подарков для Tesco. В Tesco утверждают, что поступления от этих открыток идут на благотворительность в Великобритании.
Причём, как отмечает издание, это далеко не первый такой случай. Так, в 2013 году гремела история о том, что в украшениях к Хэллоуину женщина из Орегона нашла письмо от имени тысяч заключённых в Китае с просьбой переправить его в Международную организацию по защите прав человека. В следующем году женщина в Северной Ирландии в купленных брюках нашла письмо с жалобой на условия содержания в китайской тюрьме. Ещё одно послание на открытке обнаружили в 2017 году.
Питер Хамфри пояснил, что, когда он находился в той тюрьме, работа была добровольной. Теперь же, видимо, она стала обязательной, но из-за цензуры заключённые не могут связаться с ним напрямую, и поэтому воспользовались таким эквивалентом «письма в бутылке».
Китайский производитель открыток Zheijiang Yunguang Printing отрицает свою причастность к использованию принудительного труда и уверяет, что производит постоянный контроль всех процессов на фабриках, пишет The Washington Post.
* Министр иностранных дел Китая Гэн Шуан опроверг эти обвинения, заявив: «Это фарс, выдуманный мистером Хамфри» (прим. ИноТВ).
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства лишить российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом.
В столице Адыгеи 23, 24 и 25 декабря пройдут ежегодные благотворительные мероприятия главы региона Мурата Кумпилова для детей и подростков, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки республики.
Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков в беседе с сайтом «Москва 24» оценил возможную отмену профессионального стандарта для преподавателей высших учебных заведений.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила о возможном срыве программ перевозок в новогодние праздники. Соответствующее письмо главы ассоциации Владимира Тасуна направлено замминистра транспорта Александру Юрчику.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров» возвращается в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота в Средиземном море, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу флота.
Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с ФБА «Экономика сегодня» объяснил необходимость запретить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией.
В Москве назвали улицы, где чаще всего с начала 2019 года эвакуировали автомобили за неправильную парковку. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).