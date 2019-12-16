SCMP: страны БРИКС всё больше интересуют отношения с Западом, нежели партнёрство между собой
БРИКС — объединение пяти главных развивающихся стран мира, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, — изначально задумывалось для «распознания экономического потенциала», ведь все пять его членов, «по идее, находились на пути к статусу лидеров мировой экономики», пишет South China Morning Post. С 2001 года, когда впервые появилась аббревиатура БРИКС, предложенная экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом, общая доля пяти стран — членов блока увеличилась с 8% почти до 25%; при этом на них приходится около 40% мирового населения и почти четверть всей суши, а их быстрый экономический рост внёс важный вклад в экономическую глобализацию. При этом, хотя торговый оборот между пятью странами составляет всего 15% от мирового, у них есть все возможности для расширения интеграции — тем более что их экономики дополняют друг друга: «Бразилия — это продуктовый магазин всей планеты, Россия — её бензоколонка, Индия — поставщик услуг, Китай — фабрика, а Южная Африка — золотая шахта», подчёркивает обозреватель SCMP.
Между тем, динамика роста блока в последние годы сильно ослабла — практически все его члены за исключением Индии показывали весьма скромные экономические достижения: так, экономика Китая, достигнув пикового роста в 14,23% в 2007 году, сейчас замедлилась до 6,6%, и это замедление, похоже, окажется долгим; тем временем рост российского ВВП в прошлом году составил 2,3%, бразильского — 1,1%, а южноафриканского — всего 0,8%, пишет журналист. Переломить эту тенденцию удалось лишь Индии, которая стала одной из самых быстрорастущих крупных экономических держав, увеличив ВВП в прошлом году на 7%. Такие цифры заставляют усомниться в предсказаниях Джима О’Нила, который когда-то говорил, что члены БРИКС к 2035 году обойдут по совокупным экономическим показателям страны «Большой семёрки», а к 2050-му — станут богаче всех наиболее развитых сейчас стран, вместе взятых. Сам О’Нил теперь считает, что клуб БРИКС потерял свой вес из-за того, что у его членов были разные планы на долгосрочное развитие, отмечает автор.
Конечно, смысл БРИКС заключается не только в экономике, но и в политическом и стратегическом сотрудничестве — что даже породило в США опасения в том, что клуб в итоге приобретёт антиамериканский характер, продолжает обозреватель SCMP. Подобные идеи отчасти связаны с тем, что наиболее активными участниками развития БРИКС являются Китай и Россия, которые имеют общую стратегическую цель по сдерживанию США в обстановке однополярного мира, возникшей после распада СССР в 1991 году. По мере роста скептицизма относительно экономического потенциала БРИКС, Москва и Пекин, по всей видимости, решили переключить основное внимание с экономики на геополитику, призывая своих партнёров сотрудничать в плане политики, дипломатии и безопасности, а Китай к тому же стал использовать клуб как форум для продвижения своих глобальных экономических инициатив, пишет журналист.
Вместе с тем, хотя члены БРИКС и могут получить в нём определённые преимущества — к примеру, все они положительно оценивают инициативы Пекина по созданию альтернативных Всемирному банку и Международному валютному фонду мировых финансовых организаций, — между ними существуют вполне ощутимые разногласия, возникающие в связи с различными приоритетами, стратегиями и геополитическими целями, отмечается в материале. «Например, Индия и Бразилия сотрудничают с Японией и Германией в рамках так называемой Большой четвёрки, которая стремится реформировать Совбез ООН, расширив его состав с 15 до 25 членов, включая шесть постоянных (среди которых будут члены «четвёрки»), — поясняет автор. — Китай и Россия выступают резко против подобной инициативы, поскольку полусоюз Москвы и Пекина воспринимает Индию в качестве стратегического противника, и шаг Дели по сотрудничеству с Японией, Австралией и различными западными демократическими странами в рамках стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе их встревожил».
В свою очередь, Индия, объясняя своё недавнее решение о выходе из Всестороннего регионального экономического партнёрства — азиатской зоны свободной торговли, — упоминала в качестве одной из причин «экономическую угрозу» со стороны Китая, говорится в статье. А бразильский президент Жаир Болсонару всего год назад критиковал китайскую экспансию в Бразилии и называл Пекин «жадным хищником», а в этом месяце, принимая в Бразилии очередной саммит БРИКС, даже не скрывал своего недоверия к Китаю; кроме того, Болсонару в настоящий момент ведёт переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом о возможном создании на бразильской территории военной базы США, подчёркивает обозреватель SCMP.
Крепнущее стратегическое партнёрство между Китаем и Россией, быть может, и дало им более широкие возможности по формированию повестки БРИКС, однако оно в то же время провоцирует внутри блока разногласия, вызывая подозрение со стороны трёх более слабых его членов, убеждён автор. «Хотя БРИКС — это, возможно, одна из важнейших незападных глобальных инициатив периода после окончания холодной войны, блок ещё очень далёк от того, чтобы бросить реальный вызов тянущемуся не одно десятилетие господству Запада во главе с США. Горькая правда в том, что страны БРИКС отдали предпочтение отношениям не с членами собственного блока, а с США и Европейским союзом», — подытоживает автор.