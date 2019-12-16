SCMP: страны БРИКС всё больше интересуют отношения с Западом, нежели партнёрство между собой

Хотя когда-то о БРИКС говорили, что этот клуб уже скоро обгонит по совокупным экономическим показателям «Большую семёрку», сегодня становится очевидно, что бросить вызов господству Запада ему не удастся ещё долго, пишет SCMP. По мнению обозревателя издания, причина — не только в замедлении экономического роста, но и во внутриблоковых разногласиях: Россия и Китай всё больше смещают акценты на геополитику и призывают остальных членов к сотрудничеству в области безопасности, те к такому смещению не готовы, поскольку, напротив, желают укреплять отношения с Западом.

БРИКС — объединение пяти главных развивающихся стран мира, включающее в себя Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, — изначально задумывалось для «распознания экономического потенциала», ведь все пять его членов, «по идее, находились на пути к статусу лидеров мировой экономики», пишет South China Morning Post. С 2001 года, когда впервые появилась аббревиатура БРИКС, предложенная экономистом Goldman Sachs Джимом О’Нилом, общая доля пяти стран — членов блока увеличилась с 8% почти до 25%; при этом на них приходится около 40% мирового населения и почти четверть всей суши, а их быстрый экономический рост внёс важный вклад в экономическую глобализацию. При этом, хотя торговый оборот между пятью странами составляет всего 15% от мирового, у них есть все возможности для расширения интеграции — тем более что их экономики дополняют друг друга: «Бразилия — это продуктовый магазин всей планеты, Россия — её бензоколонка, Индия — поставщик услуг, Китай — фабрика, а Южная Африка — золотая шахта», подчёркивает обозреватель SCMP.

Между тем, динамика роста блока в последние годы сильно ослабла — практически все его члены за исключением Индии показывали весьма скромные экономические достижения: так, экономика Китая, достигнув пикового роста в 14,23% в 2007 году, сейчас замедлилась до 6,6%, и это замедление, похоже, окажется долгим; тем временем рост российского ВВП в прошлом году составил 2,3%, бразильского — 1,1%, а южноафриканского — всего 0,8%, пишет журналист. Переломить эту тенденцию удалось лишь Индии, которая стала одной из самых быстрорастущих крупных экономических держав, увеличив ВВП в прошлом году на 7%. Такие цифры заставляют усомниться в предсказаниях Джима О’Нила, который когда-то говорил, что члены БРИКС к 2035 году обойдут по совокупным экономическим показателям страны «Большой семёрки», а к 2050-му — станут богаче всех наиболее развитых сейчас стран, вместе взятых. Сам О’Нил теперь считает, что клуб БРИКС потерял свой вес из-за того, что у его членов были разные планы на долгосрочное развитие, отмечает автор.

Конечно, смысл БРИКС заключается не только в экономике, но и в политическом и стратегическом сотрудничестве — что даже породило в США опасения в том, что клуб в итоге приобретёт антиамериканский характер, продолжает обозреватель SCMP. Подобные идеи отчасти связаны с тем, что наиболее активными участниками развития БРИКС являются Китай и Россия, которые имеют общую стратегическую цель по сдерживанию США в обстановке однополярного мира, возникшей после распада СССР в 1991 году. По мере роста скептицизма относительно экономического потенциала БРИКС, Москва и Пекин, по всей видимости, решили переключить основное внимание с экономики на геополитику, призывая своих партнёров сотрудничать в плане политики, дипломатии и безопасности, а Китай к тому же стал использовать клуб как форум для продвижения своих глобальных экономических инициатив, пишет журналист.

Вместе с тем, хотя члены БРИКС и могут получить в нём определённые преимущества — к примеру, все они положительно оценивают инициативы Пекина по созданию альтернативных Всемирному банку и Международному валютному фонду мировых финансовых организаций, — между ними существуют вполне ощутимые разногласия, возникающие в связи с различными приоритетами, стратегиями и геополитическими целями, отмечается в материале. «Например, Индия и Бразилия сотрудничают с Японией и Германией в рамках так называемой Большой четвёрки, которая стремится реформировать Совбез ООН, расширив его состав с 15 до 25 членов, включая шесть постоянных (среди которых будут члены «четвёрки»), — поясняет автор. — Китай и Россия выступают резко против подобной инициативы, поскольку полусоюз Москвы и Пекина воспринимает Индию в качестве стратегического противника, и шаг Дели по сотрудничеству с Японией, Австралией и различными западными демократическими странами в рамках стратегии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе их встревожил».

В свою очередь, Индия, объясняя своё недавнее решение о выходе из Всестороннего регионального экономического партнёрства — азиатской зоны свободной торговли, — упоминала в качестве одной из причин «экономическую угрозу» со стороны Китая, говорится в статье. А бразильский президент Жаир Болсонару всего год назад критиковал китайскую экспансию в Бразилии и называл Пекин «жадным хищником», а в этом месяце, принимая в Бразилии очередной саммит БРИКС, даже не скрывал своего недоверия к Китаю; кроме того, Болсонару в настоящий момент ведёт переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом о возможном создании на бразильской территории военной базы США, подчёркивает обозреватель SCMP.

Крепнущее стратегическое партнёрство между Китаем и Россией, быть может, и дало им более широкие возможности по формированию повестки БРИКС, однако оно в то же время провоцирует внутри блока разногласия, вызывая подозрение со стороны трёх более слабых его членов, убеждён автор. «Хотя БРИКС — это, возможно, одна из важнейших незападных глобальных инициатив периода после окончания холодной войны, блок ещё очень далёк от того, чтобы бросить реальный вызов тянущемуся не одно десятилетие господству Запада во главе с США. Горькая правда в том, что страны БРИКС отдали предпочтение отношениям не с членами собственного блока, а с США и Европейским союзом», — подытоживает автор.