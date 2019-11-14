Folha: Бразилия попытается защитить интересы США на саммите БРИКС — но остальным это может не понравиться

Бразильские дипломаты попытаются убедить остальных членов БРИКС не включать в декларацию саммита, который сейчас проходит в Бразилии, те положения, которые «противоречат интересам США», пишет Folha. Но содержание итоговой декларации спрогнозировать сложно, поскольку у Бразилии есть трения с остальными членами БРИКС и по другим вопросам, говорится в статье.

Администрация президента Бразилии Жаира Болсонару решило поддерживать позицию США, поэтому попытается убедить других членов БРИКС убрать из документов, которые планируется подписать на саммите альянса, все положения, которые противоречат интересам Вашингтона на Ближнем Востоке, прогнозирует бразильское издание Folha. Министерство внешних связей Бразилии будет продвигать эту линию на переговорах по составлению официальной декларации саммита, в котором также принимают участие представители России, Индии, Китая и ЮАР, говорится в статье. Кроме того, по данным издания, Бразилия хочет исключить любую критику в отношении реформы Всемирной торговой организации, которую поддерживают США и которая должна ослабить «особый и дифференцированный режим» в отношении развивающихся стран.



В частности, Бразилия попытается исключить из официального заявления БРИКС формулировки в защиту Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, хотя в прошлогодней декларации саммита в Йоханнесбурге все члены блока подтвердили свою поддержку БАПОР и призвали снабжать его ресурсами, пишет Folha. Теперь же Бразилия решила «равняться на США» и выступить против этой формулировки, что коренным образом противоречит мнению России и Китая, сообщается в статье. По словам наблюдателей, и некоторые другие вопросы, касающиеся палестино-израильского конфликта, также вызывают напряжённость в отношениях между Бразилией и другими партнёрами по БРИКС. Ранее президент США Дональд Трамп сократил американские взносы в БАПОР на $294 млн. Это нанесло серьёзный ущерб больницам, школам и другим необходимым для палестинских беженцев учреждениям, отмечает автор.



Ещё один момент, вызывающий трения, касается Ирана, говорится в статье. Как поясняют осведомлённые источники, Бразилия выступает против включения в декларацию саммита БРИКС предложения, в котором говорится, что все члены Организации Объединённых Наций «обязаны, согласно статье 25 Устава ООН, принимать и выполнять решения Совета безопасности ООН». Это связано с тем, что подобная формулировка, по словам дипломатов, может быть истолкована как критика Соединённых Штатов, поскольку в прошлом году администрация Трампа решила отказаться от ядерной сделки с Ираном.



Наблюдатели также сообщают, что Бразилия выступает против любой критики унилатерализма, которая традиционно входила в состав таких документов и присутствовала в тексте декларации последнего саммита БРИКС. Это объясняется тем, что США вводят односторонние экономические санкции против Венесуэлы без одобрения Совета Безопасности ООН, а также поддерживают торговое эмбарго против Кубы, что можно расценивать как нарушение международного права, говорится в статье. Не случайно на прошлой неделе, впервые за 27 лет, Бразилия уступила давлению США и проголосовала против ежегодной резолюции ООН, осуждающей экономическое эмбарго США в отношении Кубы, подчёркивает автор.



Есть и другие темы, где мнение Бразилии вступает в противоречие с позициями других членов БРИКС, пишет Folha. Например, правительство Бразилии отказалось от поддержки «особого и дифференцированного режима» во Всемирной торговой организации по просьбе Соединённых Штатов, которые хотят изменить этот механизм, чтобы Китай и Индия «не получили несправедливое преимущество» на торговых переговорах, сообщается в статье. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит стремление Бразилии начать процесс вступления в «клуб богатых стран» ОЭСР — хотя пока не уточняется, каким именно образом, отмечает автор.



Разногласия на саммите также вызвал вопрос о расширении созданного членами блока Нового банка развития БРИКС. Лидеры блока намеревались официально объявить во время саммита о начале расширения банка, список партнёров которого предполагалось постепенно расширить с нынешних пяти партнёров до 20 (по три от каждого региона). Однако Россия хочет, чтобы президенты стран БРИК вначале провели «политический анализ потенциальных членов банка», и не спешит поддерживать ускоренную экспансию, говорится в статье. В итоговой декларации саммита, по всей видимости, также не будут отражены и другие спорные моменты, касающиеся ситуации в Венесуэле и Боливии — также по причине отсутствия консенсуса по этим вопросам среди членов БРИКС, заключает Folha.