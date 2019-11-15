FAZ: страны БРИКС высказались против политики Трампа

03:00
Поздняков: ожидаем порядка 400 российских спортсменов на ОИ в Токио
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Олимпийским играм-2020 в Токио.
03:00
СБУ заявила о задержании одного из ключевых руководителей ИГ
Один из ключевых руководителей «Исламского государства»* гражданин Грузии Аль Бара Шишани задержан недалеко от Киева, сообщили в Службе безопасности Украины.
03:00
В ходе учений «Центр-2019» отработали новые формы военных действий
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что в ходе стратегических учений «Центр-2019» российские вооружённые силы отработали новые формы военных действий.
03:00
Кацалапов заявил, что доволен прокатом в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Россиянин Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, прокомментировал их победу в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Губерниев рассказал, почему стал доверенным лицом Путина
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что решил стать доверенным лицом президента России Владимира Путина потому, что это даёт ему возможность улучшать ситуацию в спорте в стране.
03:00
Ультрамарафонец Ерохин сравнил себя с Конюховым
Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин сравнил себя с отечественным путешественником Фёдором Конюховым.
03:00
Ультрамарафонец рассказал о желании пробежать 60 км в Сибири при -60 °C
Российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин заявил, что хочет установить рекорд в марафоне при сверхнизких температурах.
03:00
Два сапёра погибли при взрывах на арсенале в Балаклее
Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
03:00
«Газпром» получил уведомление PGNiG о намерении не продлевать контракт
В компании «Газпром экспорт» сообщили о получении уведомления от польской PGNiG о намерении не продлевать контракт на поставку газа, который действует до 31 декабря 2022 года.
03:00
Синицина и Кацалапов победили в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место в ритм-танце на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского
Белый дом опубликовал меморандум с пересказом апрельского разговора, который состоялся между американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
03:00
Большунов и Непряева победили в спринте на турнире в Финляндии
Российские лыжники Александр Большунов и Наталья Непряева стали победителями в классическом спринте на турнире в финском Муонио.
03:00
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Петербургский СКА в овертайме переиграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
03:00
В Москве вручили награды Всероссийского конкурса «Народный участковый»
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителя и призёров IX Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый», сообщает официальный сайт ведомства.
03:00
«Нафтогаз» оценил слова Путина о риске прекращения транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, заявившего о риске прекращения транзита газа через Украину.
03:00
На арсенале в Балаклее произошли взрывы
На арсенале в Балаклее Харьковской области Украины произошло несколько взрывов и начался пожар, передаёт «Укринформ» со ссылкой на региональный медиацентр Министерства обороны.
03:00
Агент отреагировал на критику экс-тренера «Зенита» в адрес Комличенко
Виктор Коларж, агент российского нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко, отреагировал на критику в адрес своего клиента со стороны бывшего главного тренера «Зенита» Властимила Петржелы.
03:00
В Праге на 6,5 года за подготовку теракта осуждён гражданин Словакии
Гражданин Словакии Доминик Кобулницкий, у которого в пражской квартире два года назад полиция обнаружила химические материалы, подготовленные для производства взрывчатки, осуждён городским судом Праги на 6,5 года лишения свободы.
03:00
Арбитр Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что арбитр Михаил Вилков отстранён от матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам его работы на игре 15-го тура между «Зенитом» и ЦСКА (1:1).
03:00
Площадь лесного пожара в Крыму возросла до 52 га
В МЧС заявили, что площадь лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в крымских горах увеличилась до 52 га.
03:00
В Госдуме оценили запрет использовать квартиры в качестве гостиниц
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев прокомментировал RT внесение изменений в правила пользования жилыми помещениями.
03:00
Трушечкин допускает, что сборная Бельгии не выложится на 100% в матче с Россией
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Трушечкин поделился ожиданиями от матча между сборными России и Бельгии по футболу в отборочном турнире Евро-2020.
03:00
Минюст России включил «Север.Реалии» в список СМИ-иноагентов
Минюст признал медиапроект «Радио Свобода»* «Север.Реалии» СМИ-иноагентом из-за вмешательства в дела России, сообщает пресс-служба ведомства.
03:00
Эксперт рассказал, как сборной России по футболу набрать очки в матче с Бельгией
Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, как может закончиться матч между сборными России и Бельгии в отборочном турнире Евро-2020.
03:00
Синоптики спрогнозировали отсутствие осадков в Москве в ближайшие дни
Специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что до 20 ноября в Москве погода будет теплее обычной и без осадков.
03:00
Самарин: надеюсь, мы пока не будем соревноваться с Трусовой
Российский фигурист Александр Самарин после своей победы в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве высказался о возможном соревновании с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой.
03:00
Фигурист Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой
Российский фигурист Дмитрий Алиев ответил на вопрос, хотел бы он посоревноваться с 15-летней соотечественницей Александрой Трусовой.
03:00
Гусев: в стране нет вратаря лучше Акинфеева, Гилерме до него далеко
Бывший игрок ЦСКА и сборной России по футболу Ролан Гусев заявил, что Игорь Акинфеев остаётся лучшим вратарём в стране после ухода из национальной команды.
03:00
В ЛНР заявили о возвращении националистов на участок отвода сил
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что украинские националисты вернулись на участок отвода сил у Золотого в Донбассе и укрепили там свои позиции.
03:00
Осуждённый в России за шпионаж Берг передан Норвегии в Литве
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг передан представителям королевства на территории Литвы. Об этом сообщает пресс-служба норвежского правительства.
03:00
Хохлов не исключает, что Бакаев получит шанс в сборной России
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Хохлов поделился мнением о перспективе полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в национальной команде.
03:00
Фигурист Самарин оценил поддержку на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин поблагодарил болельщиков за поддержку в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
СМИ рассказали, почему Головин не сыграет с Бельгией
Стало известно, по какой причине полузащитник сборной России Александр Головин пропустит матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Бельгией.
03:00
Историка Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка и бывшего доцента кафедры СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
03:00
Депутаты Рады поддержали демонополизацию спиртовой отрасли
Депутаты Верховной рады поддержали законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта.
03:00
Алаев: РФС не устраивает новый вариант формы сборной России
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с новой формой сборной России.
03:00
ЕС ожидает честных и прозрачных выборов в Белоруссии
Евросоюз рассчитывает на проведение в Белоруссии честных и прозрачных выборов, соответствующих международным стандартам. Об этом заявила представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
03:00
Россияне заняли три первых места в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин одержал победу в короткой программе на пятом в сезоне этапе серии Гран-при в Москве.
03:00
СК опубликовал видео допроса отчима убитой пятилетней девочки
Следственный комитет опубликовал видео допроса отчима пятилетней девочки, который подозревается в убийстве своей падчерицы в селе на севере Крыма.
03:00
Комментатор «Матч ТВ» рассказал, кто должен сыграть в защите сборной России против Бельгии
Телекомментатор Роман Трушечкин, который будет работать на матче с Бельгией, рассказал, какой он видит центральную защиту сборной России по футболу в ближайшем матче отборочного турнира Евро-2020.
03:00
Гусев о Бакаеве: в полузащите сборной России есть более сильные игроки
Бывший игрок сборной России по футболу Ролан Гусев поделился мнением о возможном участии полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в ближайших матчах за национальную команду.
03:00
РФС предложил новый контракт Черчесову
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову был предложен новый контракт.
03:00
Синоптики назвали причину месячной засухи в Крыму
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причину месячной засухи в Крыму.
03:00
Источник: бывшую солистку группы «Манёвры» нашли мёртвой
В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили тела экс-солистки рок-группы «Манёвры» 45-летней Надиры Садыковой и её матери. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
03:00
Канадский фигурист рассказал о своих впечатлениях о Москве
Канадский фигурист Нам Нгуен поделился своими впечатлениями о Москве после выступления в короткой программе на пятом этапе серии Гран-при в России.
03:00
Проект о борьбе с дезинформацией планируют внести в Раду в декабре
Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил о планах внести в Верховную раду в декабре законопроект о противодействии дезинформации.
03:00
Силкин высказался о перспективах Караваева в сборной России
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что нужно защитнику Вячеславу Караваеву для попадания в основной состав сборной России по футболу на матчи с Бельгией и Сан-Марино.
03:00
Силкин: для сборной России Бельгия является серьёзным раздражителем
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, как, по его мнению, пройдёт встреча между сборными России и Бельгии в отборочном матче Евро-2020.
03:00
Гидрометцентр прогнозирует потепление в Сибири на 20 °С
Руководитель Ситуационного центра Гидрометцентра России Юрий Варакин заявил, что температура воздуха на Урале и в Сибири в предстоящие выходные повысится на 20 °С. Об этом сообщает РИА Новости.
03:00
Дюков высказался о проблеме с формой сборной России
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал возникшую проблему с новой формой сборной России.