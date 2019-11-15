FAZ: страны БРИКС высказались против политики Трампа

По итогам саммита БРИКС страны-члены выпустили декларацию, в рамках которой выступили за меры по защите климата и за свободную торговлю, пишет Frankfurter Allgemeine. Таким образом, декларация резко противоречит политике Дональда Трампа. Также отмечается, что страны БРИКС обязались поощрять взаимную торговлю.

В итоговой декларации саммита БРИКС, главы России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР выразили позицию, противоречащую политике президента США Дональда Трампа, сообщает Frankfurter Allgemeine. В частности, они выступили за меры по защите климата и за свободную торговлю.

«Очень важно, чтобы все члены ВТО избегали односторонних и протекционистских мер, противоречащих духу и правилам ВТО», — приводит издание выдержку из итоговой декларации. По словам главы КНР Си Цзиньпиня, протекционистские меры угрожают мировой торговле и инвестициям и могут привести к глобальному спаду в экономике. Frankfurter Allgemeine отмечает, что все страны БРИКС обязались поощрять взаимную торговлю.

Кроме того, страны-члены БРИКС выразили свою приверженность положениям Парижского соглашения по климату, а также выступили за реформирование международных организаций, таких как ООН, ВТО и МВФ, для того, чтобы они соответствовали современным вызовам.

Как напоминает издание, на страны БРИКС приходится 23 процента мировой экономики и 18 процентов мировой торговли. Кроме того, там проживает 42 процента населения Земли.