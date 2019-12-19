Разное стремление к независимости: обозреватель Business Times объяснил, почему Гонконг не Крым

Несмотря на определённые сходства, украинский кризис и гонконгский — две разные истории, считает обозреватель Business Times Сунь Си. Если крымчане, которые так же, как и многие гонконгцы, высказались за независимость, всё же сумели уйти от власти Киева, то жители специального района КНР на самом деле не готовы отделяться. Да и хватка Китая куда жёстче, чем была в своё время у Украины.

Начавшиеся в этом году и до сих пор не закончившиеся протесты в специальном административном районе (САР) КНР, Гонконге, напоминают украинский кризис, пишет обозреватель сингапурской газеты Business Times Сунь Си. По мнению аналитика, между двумя явлениями есть определённые сходства.

Во-первых, и в том, и в другом случае протесты начались из-за «относительно небольших проблем». Так, в июле жители Гонконга возмутились законопроектом об экстрадиции подозреваемых в определённых преступлениях Китаю. Критики сочли, что инициатива подрывает судебную независимость специального района и ставит под угрозу местных диссидентов. «Впоследствии в сентябре законопроект был отозван, однако демонстрации продолжаются по сей день и становятся всё более ожесточёнными», — описывает автор.

Что касается украинского кризиса, то он начался в ноябре 2013 года, когда на тот момент президент Украины Виктор Янукович отказался от соглашения об ассоциации с Евросоюзом и выбрал более близкие отношения с Россией. Это решение спровоцировало массовые протесты, «майдан» и «подтолкнуло страну к гражданской войне».

Во-вторых, в обоих кризисах за кулисами свою игру вели влиятельные державы, обращает внимание Сунь. В Гонконге противостояние идёт между двумя основными политическими течениями — теми, кто поддерживает действующую власть, и теми, кто требует демократии. В то же время понятно, что на самом деле в САР разворачивается противостояние между Китаем и Западом во главе с США, а сам Гонконг оказался лишь «пешкой».

В украинском кризисе всё похоже. Вроде бы между собой борются силы внутри страны — те, кто за сближение с ЕС, и те, кто за Россию, однако «большие боссы в закулисье» — Россия и опять-таки Запад.

В-третьих, и в гонконгском кризисе, и в украинском общественное мнение было против основной власти. В марте 2014 года Крым провёл референдум и проголосовал за отделение от Украины и присоединение к России. Как считает автор статьи, прошедшие недавно выборы в Окружной совет Гонконга, на которых убедительную победу одержали сторонники продемократического лагеря, тоже можно считать своего рода «референдумом», показавшим недоверие к Пекину и недовольство народа.

Сунь напоминает, что в период «революции зонтиков», также известной лозунгом «Захвати Сентрал», в Гонконге в 2014 году он написал статью под названием «Слава богу, Сентрал не Тяньаньмэнь». Действительно, протесты на двух китайских площадях закончились по-разному, несмотря на «потенциал ожесточённого конфликта между властями и активистами на Сентрале».

«Точно так же сегодня я хочу сказать: слава богу, Гонконг не Крым», — добавляет Сунь Си.

Одно из главных отличий между Гонконгом и Крымом заключается в стремлении народа к независимости. Да, во время протестов в САР можно увидеть плакаты с призывами к независимости, только на деле большинство гонконгцев даже не думают отделяться от Китая. Город «не сможет выжить без поддержки» КНР, и ни одна западная страна не будет готова взять его под своё крыло. Хотя США и приняли акт «О защите прав человека и демократии в Гонконге», со стороны жителей САР было бы безрассудно надеяться на американскую интервенцию, настаивает автор статьи.

Ещё одно немаловажное отличие между Гонконгом и Крымом — тот факт, что Китай совсем не похож на Украину. Ещё до начала кризиса Киев «не мог контролировать собственную судьбу среди влиятельных держав» и не располагал средствами, чтобы остановить присоединение Крыма к России. Китай же, напротив, не боится бросить вызов Западу и жёстко контролирует Гонконг. Как сказал в июле бывший министр иностранных дел Сингапура Джордж Ео, «как Царь Обезьян, Гонконг не может покинуть ладонь Будды».

К сожалению, кризис, развивавшийся вокруг крымского референдума, унёс за собой жизни многих людей. Но хотя за последние месяцы в Гонконге тоже наблюдалось немало жестокости, Сунь сомневается, что будет много жертв, потому что ни Китай, ни Запад не планируют урегулировать ситуацию военным путём. И это большая удача для САР.

Гонконг раньше считался важным деловым центром со «зрелым обществом», но недавно город потряс весь мир, показав своё жестокое лицо. Но, как уверяет обозреватель, Гонконг ещё может вернуть себе репутацию — его будущие стабильность и процветание в его собственных руках.