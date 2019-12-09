Fox News: в Гонконге отметили полгода протестов массовым шествием

Массовая демонстрация единства в Гонконге. Сотни тысяч протестующих вышли на улицы на первый с августа марш, одобренный правительством. По количеству участвующих это крупнейшая демонстрация за несколько месяцев, поскольку у этого движения — годовщина: ему уже исполнилось шесть месяцев. С подробностями Кристина Коулмэн из нашего бюро на западном побережье.

КРИСТИНА КОУЛМЭН, корреспондент Fox News: По оценкам организаторов, на улицу вышли около 800 тысяч продемократически настроенных протестующих. Однако полиция не предоставила сразу приблизительных данных по всему шествию. Отличительной особенностью этого митинга стало то, что полиция разрешила его проведение. И ожидалось, что он станет крупнейшей за несколько месяцев акцией (продемократического. — ИноТВ) движения.

Полиция была привлечена в полном составе и следила за происходящим. Но, согласно сообщениям, этот митинг, в отличие от некоторых предыдущих, носил мирный характер. И это был не просто протест совершеннолетней молодёжи. Тут были также и дети, и пожилые люди.

Как можно наблюдать, участники шествия держат руку с поднятыми вверх пятью пальцами, которые символизируют пять требований. Протестующие добиваются от правительства Гонконга, поддержку которому оказывает Пекин, исполнения эти самых требований.

Среди прочего, они требуют расследовать случаи проявления жестокости со стороны полиции, которые на протяжении последних нескольких месяцев предположительно происходили во время общественных беспорядков. Кроме того, они требуют демократических выборов.

Лидеры шествия призвали митингующих не вступать в споры с полицейскими, чтобы эта гигантская акция прошла мирно. Они также призвали полицейских проявить сдержанность. Одна из протестующих проползла по улице с привязанными к ноге банками и кирпичами, что символизировало испытания, через которые проходят участники протеста.

ПРОТЕСТУЮЩАЯ: Наша ноша слишком тяжела. Но, возможно, у нас достаточно надежды, которая позволяет нам продолжать.

УЧАСТНИЦА ПРОТЕСТА: Это затяжное противостояние, но мы должны его продолжать. Мы не видим никакой определённой перспективы, однако хотим бороться с тиранией, хотя эта задача может показаться недостижимой.

КРИСТИНА КОУЛМЭН: Сегодняшний протест проходит накануне Дня прав человека, который будет отмечаться во вторник. Организаторы призвали протестующих проявить поддержку тем людям, которые сталкиваются с гуманитарными вызовами по всему миру. Но опять же, что касается Гонконга, пока для участников продемократического протеста нет никаких ясных перспектив. Артел.

Кристина Коулмэн. Спасибо, Кристина.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2019 года.