СТРАНА: Украина впервые смогла оштрафовать авиакомпанию за полёт над Крымом

Украина впервые с 2014 года взыскала штраф с авиакомпании, которая совершила полёт над Крымом. Как пишет «СТРАНА», авиакомпания из Казахстана признала свою вину и заплатила компенсацию Госавиаслужбе Украины.

Украина впервые за время «аннексии Крыма»* получила деньги, которые взыскали в виде штрафа за нарушение воздушного пространства полуострова. Как пишет «СТРАНА», речь идёт о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air».

Самолёт указанной компании 8 августа 2019 года выполнил полёт «в пределах запретной зоны над аннексированным полуостровом». В ноябре этого года Госавиаслужба Украины вынесла постановление о наложении штрафа за нарушение в сфере гражданской авиации. Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили штраф.

Как напоминает издание, с марта 2014 года число «незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах аннексированного полуострова» превысило 200 тыс. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности.