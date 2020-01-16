Обозреватель: «российский оккупант» Мишустин попал в базу «Миротворца»

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец». Как передаёт «Обозреватель», в досье на политика указано, что он является «российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Михаил Мишустин, кандидатуру которого Владимир Путин предложил на пост премьер-министра России, попал в список базы украинского сайта «Миротворец». Как пишет «Обозреватель», сообщение об этом появилось на сайте проекта сразу после новости о решении Владимира Путина назначить Мишустина новым главой российского правительства.

В досье Мишустина отметили, что он является «российским оккупантом, который покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины». Кроме того, он «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым»*.

Как напоминает издание, 29 июля 2015 года, будучи главой Федеральной налоговой службы России, Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, где провёл совещание с руководителями территориальных налоговых органов.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).