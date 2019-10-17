СТРАНА: в ООН призвали Раду закрыть сайт «Миротворец»

Заместитель председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине призвал Верховную раду закрыть сайт «Миротворец». Как передаёт «СТРАНА», Моро заявил, что информация, которая публикуется на данном сайте, подвергает людей опасности нападения.

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине призвали Верховную раду закрыть сайт «Миротворец». Как пишет «СТРАНА», об этом заявил заместитель председателя организации Бенджамин Моро.

По словам Моро, публикация на сайте «Миротворец» такой информации, как, например, домашний адрес, подвергает людей опасности нападения. В качестве примера он привёл убийство Романа Джумаева 16 сентября в Мариуполе. Как напоминает издание, Джумаев воевал на стороне ДНР, рассказывал об этом в интервью и был внесён в базу сайта «Миротворец».

Как отмечает Моро, убийство произошло из-за того, что контакты этого человека были опубликованы на сайте.

«Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов всё ещё остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения», — сказал замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине.