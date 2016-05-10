Brookings: С Путиным надо разговаривать – даже если это не по душе За странными для Запада повадками Владимира Путина скрывается стремление обезопасить Россию от угроз, пропущенное через призму холодной войны, утверждает сотрудник Brookings Фиона Хилл. Покидать международное сообщество он не стремится, да и для Запада есть множество поводов сотрудничать с Россией. Поэтому ученый советует продолжать диалог с Россией – «даже если от этого мутит». 10 мая 2016 Brookings

Эксперт Института Брукингса: Панамский скандал — продуманный план Путина За утечкой панамских документов на самом деле могут стоять российские спецслужбы и лично сам президент Путин. Изъяв из документов данные об американцах, Россия получила мощное орудие шантажа, уверяет старший научный сотрудник отдела международных отношений в Центре изучения США и Европы Института Брукингса Клиффорд Дж. Гэдди. 9 апреля 2016 Brookings