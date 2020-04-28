Brookings: Москве и Вашингтону пора обрести баланс между сотрудничеством и соперничеством

Российско-американские отношения находятся на худшем уровне, начиная с 1985 года, однако текущая пандемия коронавируса даёт странам возможность найти баланс между сотрудничеством и соперничеством, пишет Brookings. Как отмечает портал, Вашингтон может наладить с Москвой эффективный диалог при условии работы над продлением СНВ-III, переосмысления санкционной политики и поиска сфер для возможного сотрудничества.

Отношения США и России находятся на худшем уровне с 1985 года. «Вмешательство» Москвы в выборы 2016 года в США, а также продолжающиеся попытки России оказать влияние на предвыборную кампанию в Америке превратили её в самую горячую внутриполитическую тему, начиная с 1950-х годов. «Аннексия»* Крыма, «инициация» войны на Украине вкупе с поддержкой Башара Асада в Сирии и Николаса Мадуро в Венесуэле подлили масла в огонь напряжённости российско-американских отношений. Президент США Дональд Трамп вступил в свою должность, намереваясь улучшить отношения с Москвой. Однако остальная часть исполнительной ветви власти и конгресс выступили за жёсткий курс по отношению к России, введя против неё санкции и выслав дипломатов. «В лучшем случае российско-американские отношения представляют собой смесь сотрудничества и соперничества, но сегодня они в основном враждебные», — пишет Brookings.

Тем не менее в качестве двух ядерных сверхдержав Россия и США несут уникальную ответственность за мир, сдерживая распространение ядерного, биологического и химического оружия по всей планете. Более того, такие глобальные вызовы, как терроризм, глобальное потепление, управление Арктикой и борьба с пандемией, требуют сотрудничества. «Проблема состоит в поиске приемлемого баланса между сотрудничеством и соперничеством, а также более эффективного, чем сейчас, структурирования отношений», — отмечает портал.

После развала СССР многие в США пришли к выводу, что Россия, «сбросив кандалы советского коммунизма», захочет присоединиться к Западу и походить на американцев и европейцев. Вашингтон направлял в эту страну политических и экономических советников, с тем чтобы развивать демократию и рынок. Однако, как оказалось, века русской и советской истории породили особое понимание Россией её места в мире и концепцию правительства.

Хотя в 1990-х годах Россия могла похвастаться большей степенью плюрализма, многие помнят эти годы как эпоху хаоса, в ходе которой обогатились лишь немногие, в то время как большинство обнищало, тогда как сама страна оказалась «унижена», так как ей пришлось следовать в кильватере повестки дня, которую диктовали США. В рамках этой версии считается, что Вашингтон игнорировал законные интересы России, включая право на сферу влияния в постсоветских странах. Это означает, что эти страны не должны стремиться вступить в НАТО или ЕС.

На данный момент Россия определяет свой периметр безопасности не как государственную границу, а как границу бывшего Советского Союза. При этом Москва требует от Запада это признать. Однако пока что Вашингтон смиряться с этим не намерен, настаивая на том, что соседи Москвы имеют право на самостоятельный выбор политического курса.

При президенте Владимире Путине, продолжает Brookings, Россия превратилась в «централизованное авторитарное государство», вернувшись на мировую арену в качестве крупного игрока. Уступая США в плане экономической и военной мощи, Москва тем не менее способна вмешиваться в дела стран по всему миру, нанося ущерб американским интересам. При этом Вашингтон и Москва совершенно по-разному представляют себе, как выглядят продуктивные отношения.

Несмотря на это, в недавней истории есть два примера того, как США и России удалось наладить плодотворное сотрудничество. Это произошло сразу после терактов 11 сентября в контексте общей борьбы с терроризмом, а также в период с 2008-го по 2012 год в рамках перезагрузки, инициированной президентами Медведевым и Обамой. Тем не менее события после 2014 года нанесли отношениям между двумя державами большой урон, напоминает издание.

Самой злободневной проблемой, стоящей на повестке дня Москвы и Вашингтона, является судьба договора СНВ-III, который истекает 5 февраля 2021 года. Договоры, подобные этому, на протяжении 50 лет ограничивали количество ядерных боеголовок и средств их доставки в распоряжении обеих сторон. В случае если это соглашение не продлить, то рост ядерных арсеналов России и США более ничто не будет сдерживать, что приведёт к серьёзным последствиям и может спровоцировать новую гонку вооружений.

Не менее сложной проблемой остаётся разрешение конфликта на Украине. Хотя США и не являются членом «нормандского формата» (в составе Германии, Франции, России и Украины), который ставит перед собой цель прекращения войны, Вашингтон по-прежнему играет важную роль в переговорах и поддержке Киева. США, по мнению Brookings, нужно принять более активное участие в этом процессе.

Сближение России с Китаем также представляет для США определённую проблему. Хотя Вашингтон мало что может сделать, чтобы отвадить Москву от Пекина, ему не следует придерживаться политики, которая только способствует сближению этих двух стран. Это, прежде всего, касается торговой войны с Китаем и антироссийских санкций.

Что же касается санкций, то они нанесли ущерб российской экономике, но не убедили Москву умерить свою деятельность на территории Украины или отказаться от «кибервмешательства» в дела США. Более того, санкции против «Северного потока — 2» негативно сказались на отношениях с союзниками США, но не слишком затронули Россию. Завершение прокладки этого трубопровода пришлось отложить, но его, в конечном счёте, почти наверняка достроят. Санкции конгресса — это чрезмерно прямолинейный инструмент, который вряд ли сможет смотивировать Москву на переосмысление её курса. Поэтому США стоит провести переоценку эффективности подобных методов.

«Пандемия COVID-19 может стать для США шансом вновь наладить с Россией диалог путём сотрудничества в борьбе с этой болезнью. Однако путь к более продуктивным отношениям с Россией будет для США очень непрост. Вашингтон и Москва придерживаются разных мнений относительно того, что двигает мировой политикой. Россия пытается создать «постзападный» мир, в котором США — это одна из нескольких великих держав, не способная более доминировать на мировой арене. Эта страна пытается добиться от США признания её права на сферу влияния. Но до сих пор ни одна американская администрация с момента развала СССР не хотела принимать этот тезис», — подытоживает Brookings.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).