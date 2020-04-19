CNN: Путин пользуется «коронавирусным хаосом», чтобы наладить отношения с Вашингтоном

В последнее время Дональд Трамп и Владимир Путин контактируют друг с другом активнее, чем в любое другое время, начиная с 2016 года, что говорит о том, что Москва пытается воспользоваться «коронавирусным хаосом» с тем, чтобы нормализовать отношения с Вашингтоном, пишет CNN. По мнению экспертов, опрошенных каналом, таким образом российский лидер пытается подорвать авторитет США и расколоть американскую администрацию.

За последние две недели президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин поддерживают друг с другом контакт активнее, чем в любое другое время, начиная с 2016 года. При этом Кремль пытается воспользоваться пандемией коронавируса и близкими отношениями между двумя лидерами с тем, чтобы нормализовать отношения с Вашингтоном, пишет CNN.



За две недели, начиная с 30 марта, президенты общались по телефону, по крайней мере, четыре раза. Согласно официальным данным, Трамп и Путин обсуждали пандемию коронавируса и ценовую войну, которая дестабилизировала нефтяные рынки. По мнению вице-президента Фонда Карнеги за международный мир Эндрю Вайсса, подобный шквал телефонных звонков произошёл после того, как Москва организовала компанию по призыву к американо-российскому сотрудничеству ради борьбы с коронавирусом в СМИ, которые читает Трамп.



Эти телефонные разговоры дают обоим лидерам, которые столкнулись с политическими проблемами в своих странах, возможность набрать очки. Однако аналитики предупреждают, что такой ход Путина чреват для США определёнными рисками.



«Апелляция к США — это элемент долгосрочного плана Путина по фактическому подрыву авторитета США как сильного игрока на мировой арене и наших альянсов с дальнейшим созданием долгоиграющих источников напряжённости в отношениях между Дональдом Трампом и его собственной командой в сфере нацбезопасности, — считает Вайсс. — Чем успешнее Россия будет действовать на этом фронте, тем с меньшим давлением ей придётся столкнуться со стороны объединённого западного лагеря».



По его мнению, общение в таком стиле помогает Путину «действовать в обход американских чиновников в Госдепартаменте, Пентагоне, разведсообществе и тех людей, которые занимаются нацбезопасностью» — или, иными словами, всех тех, кто настроен по отношению к России более скептически, чем президент США.



С момента вступления Трампа в должность американо-российский диалог нельзя было назвать простым. Тёплые отношения между лидерами не помешали Вашингтону наложить на Москву жёсткие санкции за «вторжение на Украину», «вмешательство» в выборы в 2016 года, а также прочие зловредные действия.



Тем не менее американский лидер относится к России куда менее враждебно, чем конгресс или члены его администрации. Путин, по сути «показывает остальному американскому правительству, что их взгляды на Россию ничего не значат, а у него самого есть прямой доступ к президенту США», отмечает CNN.



По словам директора Центра евразийских, российских и восточноевропейских исследований при Джорджтаунском университете Анджелы Стент, контакты Путина с Трампом следуют по определённому устоявшемуся шаблону. Стент, как и другие аналитики, полагают, что Трамп и Путин во время переговоров зачастую вытесняют из кадра американских чиновников.



«Это характерно для встреч Трампа и Путина. Нам по-прежнему неизвестно, что они обсуждали в Финляндии», — напомнила Стент, имея в виду саммит в июле 2018 года, в ходе которого лидеры провели встречу, на которой помимо них находились только их переводчики, что во многом противоречит устоявшейся дипломатической практике.



Директор Института Кеннана при Центре Вудро Вильсона Мэтт Рожански считает, что подобное поведение, скорее всего, отражает недоверие Трампа к американской бюрократии. Напомнив об уголовном расследовании по делу о возможном сговоре с Кремлём, Рожанский отметил следующее: «Наш президент не доверяет значительной части своей собственной администрации по опыту «рашагейта» и импичмента. Это оказывает большее, чем что-либо ещё влияние на их диалог».



Ещё никогда Трамп так регулярно и открыто не общался с российским лидером. Всего, по подсчётам CNN, Трамп и Путин поговорили по телефону не менее 16 раз и встретились лицом к лицу, по крайней мере, шесть раз. Президенты зачастую активизировали свой диалог в моменты кризиса.



При этом отношения Трампа и Путина всегда привлекали немало внимания во многом из-за нетрадиционно дружелюбного отношения американского лидера к России и расследования по делу о возможном сговоре предвыборного штаба президента США с Россией.



По мнению Стент, одна из причин попыток Путина наладить диалог — это стремление оказать политическое давление. Месяц назад Россия отказалась заключить с Саудовской Аравией нефтяную сделку, что привело к обвалу цен на чёрное золото. Подобное развитие событий ударило по рублю, в то время как российская экономика ввиду пандемии, по словам эксперта, может сократиться в этом году на 20%.



Коронавирус привёл к тому, что Путину пришлось отложить референдум по вопросу о поправках в Конституцию. Сочетание из пандемии и падения цен на нефть принудило Россию к заключению соглашения с ОПЕК и привело к снижению рейтингов российского лидера.



Научный работник Московского центра Карнеги Татьяна Становая полагает, что эти события «грозят системе Путина худшим кризисом в истории». По мнению же Стент, российский лидер пытается наладить контакт с Трампом, по той причине, что «если все увидят, что США обращаются с Россией как с крупным игроком, а отношения улучшатся, то это может ему пойти на руку».



С ней также согласен и Рожански, отметивший, что Кремль, «разумеется», использует коронавирус и призывы к сотрудничеству для того, чтобы нормализовать отношения. «Но это не значит, что призывы к международному сотрудничеству на фоне пандемии — это неправильно», — оговорился он.



По словам Рожански, Вашингтон может принять предложение Путина о сотрудничестве, но на своих условиях. «Я действительно думаю, что США и Россия могут помочь друг другу, даже если не сейчас, то определённо после всего этого, — подчеркнул он. — Но сам факт нормализации, её степень и условия сделки зависят целиком и полностью от нас».