Hill: мир на планете или новое ядерное оружие — Трамп не может определиться, что важнее

Администрация Трампа никак не может определиться, куда вложить деньги: в дипломатию по всему миру или в ядерное оружие, способное его уничтожить, пишет The Hill. Как отмечает газета, Америка находится на стратегическом перепутье, и ей предстоит сделать выбор между финансированием ядерного оружия, — которое неспособно решить большинство проблем США — и дипломатическими миссиями, которые способны значительно продвинуть американские национальные интересы.

«Что для Америки важнее — диалог с миром или подготовка к его уничтожению ядерным оружием»? — задаётся вопросом The Hill.

В этом году администрация Трампа никак не может определиться с ответом. Чтобы поддержать на должном уровне арсенал ядерного оружия США, Министерства обороны и энергетики пытаются добиться выделения им в совокупности более $44 млрд. Между тем Госдепартамент и Агентство США по международному развитию, а также некоторые другие международные программы пытаются «выбить» не имеющий целевого назначения бюджет общей суммой в — да-да, вы угадали — более $44 млрд.

«Но беспокоиться не надо: как и в случае с мутными ипотеками с плавающим процентом, бюджетная заявка на этот год — всего лишь тизер, необходимый для впаривания товара. В грядущее десятилетие расходы вырастут как на дрожжах», — успокаивает издание.

Тратить такие же суммы на подготовку к ядерной войне — конфликту, о котором Рональд Рейган говорил, что в нём нельзя одержать победу, — как и на всю дипломатию и международную помощь, которую мы оказываем, чтобы заручиться поддержкой мира, — это «стратегическая халатность», считает издание.

Угроза разрушительного ядерного ответного удара может сдержать те атаки, которые не способна сдержать армия. Однако невероятная мощь ядерного оружия также ограничивает и спектр проблем, которые можно с его помощью решать.

После длительного «постсоветского затишья» в напряжённости в отношениях с Россией и двух десятилетий обычных войн против слабых государств или террористов многие в конгрессе и госорганах забыли о том, насколько разрушительно ядерное оружие.

«Только подумайте об этих цифрах: 2 и 11 против 5 тысяч и 90 тысяч», — призывает The Hill.

В 1995 году в Оклахоме в результате взрыва бомбы, установленной на автомобиле, погибло 168 мужчин, женщин и детей. Её мощность составила около 2 тонн в тротиловом эквиваленте. Мощность самой большой из неядерных бомб, сброшенной на комплекс ИГ* в Афганистане в 2017 году, эквивалентна 11 тоннам.

Вместе с тем, новая ядерная боеголовка «малой мощности» W76-2, стоящая на подводных лодках, обладает взрывной силой 5 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте. А мощность станового хребта американского ядерного арсенала — боеголовки W76-1 — равна 90 тыс. тонн. При этом ядерное оружие загрязняет всё вокруг радиацией — что приведёт к экологической катастрофе.

Это обстоятельство объясняет, почему американцы, которые могли отдать приказ о нанесении ядерного удара, — от Трумэна до Трампа — воздерживались от такого решения после 1945 года. Какими бы опасными ни были новые угрозы — будь то ракеты на Кубе или теракты 11 сентября, — ядерное оружие всегда остаётся поистине ужасающим вариантом.

Мало кто в конгрессе сомневается в том, что Америке нужно ядерное сдерживание против России, Китая и прочих стран. Однако конгресс обязан усомниться в призывах профинансировать создание нового флота ракетных субмарин, нового ядерного бомбардировочного флота, новой межконтинентальной баллистической ракеты и ещё нескольких подобных образцов военной техники.

Бюджеты и стратегии можно выбирать. Каждый день американские дипломаты работают на благо национальной безопасности США, разнообразными путями продвигая интересы Вашингтона. Однако в плане финансирования дипломатические миссии вечно сидят на голодном пайке, в то время как сторонники ядерного оружия требуют денег для развития всех тех систем, которые могут прийти им в голову.

«Нынешнее предложение потратить на подготовку к ядерной войне, по крайней мере, столько же, сколько на дипломатическое влияние по всему миру, привело нас на стратегическое перепутье. Каждая незначительная профилактическая мера, которую мы вкладываем в наши альянсы и добрые дела, куда ценнее для национальной безопасности, чем килотонны любого ядерного лекарства», — подытоживает The Hill.