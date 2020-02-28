Defense One: глава Стратегического командования ВС США признал, что Россия «в целом» соблюдает СНВ-III

Глава Стратегического командования Вооружённых сил США Чарльз Ричард выступил в конгрессе с докладом о состоянии ядерного арсенала страны. Среди прочего военный подтвердил, что Россия придерживается соглашения СНВ-III. Вместе с тем он подчеркнул, что его не устраивает то, что действующий договор по контролю над вооружением не включает некоторые новые системы Москвы, сообщает Defense One.

Во время выступления в конгрессе глава Стратегического командования Вооружённых сил США (STRATCOM) Чарльз Ричард высказал своё мнение об СНВ-III. Этот российско-американский договор, который ограничивает количество ядерного оружия двух стран и позволяет взаимные инспекции, истекает в следующем году, пишет Defense One.

«Я поддерживаю любое соглашение о контроле над оружием, которое укрепляет безопасность нашей страны», — заявил адмирал. Он также признал, что Россия «в целом соблюдает» действующий договор.

В то же время Ричард отметил, что СНВ-III не учитывает, что «новые системы вооружения, не включённые в документ, также угрожают» США. В качестве примера он привёл российскую гиперзвуковую ракету «Авангард» и ядерную торпеду «Посейдон».

Командующий STRATCOM признался, что хотел бы, чтобы всё эти системы вооружения вошли в новое соглашение. «Моя работа стала бы проще некуда», — подчеркнул он.

Кроме того, Ричард уклончиво ответил на вопросы конгрессменов о боеголовке W93, предназначенной для подводных лодок. Он подтвердил, что она находилась в списке закупок на 2021 год, но при этом отметил, что пока программа находится на раннем этапе разработки.

«Думаю, W93 — одна из тех вещей, которые вызывают у меня чувство гордости от того, что я американец», — заявил адмирал. Он добавил, что это оружие призвано исправить «стратегический дисбаланс в американском военном арсенале против России».

Анонимный высокопоставленный представитель Минобороны США слегка прояснил ситуацию. Он сообщил журналистам, что W93 должна прийти на смену устаревающим боеголовкам W76 и W88, которыми в настоящий момент снабжены ракеты Trident.

Ричард также поделился с законодателями своими опасениями о будущем стратегического арсенала США. По его словам, если оружие и средства доставки не будут модернизированы, то существующая американская ядерная триада может устареть.

«Если мы не будем инвестировать разумно в нашу ядерную инициативу сейчас, то, возможно, начнём двигаться к точке невозврата», — предупредил он. В результате, по словам адмирала, США придётся с нуля восстанавливать свои позиции ядерной державы.

Обновление военного ядерного арсенала — главная задача руководства Пентагона. При этом представители Минобороны США часто указывают на то, что попытки спроектировать и построить новые субмарины, бомбардировщики, МБР и ядерные крылатые ракеты, начались ещё при администрации Обамы.

«Выбор не в том, чтобы позволить арсеналу превратиться в хлам или финансировать каждую программу поддержки и модернизации, которую предлагает администрация Трампа. Это ложный выбор», — считает директор по политике в области разоружения и уменьшения угрозы в Ассоциации по контролю над вооружениями США Кингстон Рейф.

«Вопрос в том, является ли подход администрации необходимым, жизнеспособным и безопасным. Особенно в отсутствие каких-либо договорных ограничений американского и российского ядерных арсеналов. Ответ таков: текущий курс администрации является ненужным, нежизнеспособным и небезопасным. И его необходимо пересмотреть», — полагает эксперт.