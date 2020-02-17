Washington Times опасается гонки ядерных вооружений между США, Россией и Китаем в случае отказа от СНВ-III

Администрация президента США Дональда Трампа находится под давлением как со стороны сторонников, так и противников продления СНВ-III, пишет The Washington Times. Аналитики полагают, что договориться о трёхсторонней сделке с Китаем до истечения срока действия соглашения будет сложно. При этом отказ от СНВ-III может разжечь гонку ядерных вооружений.

Чем меньше времени остаётся до истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и Россией, тем сильнее становятся опасения «о мире без ответственности между крупнейшими ядерными державами», пишет The Washington Times.

Так, до истечения срока действия СНВ-III остаётся менее года, а в Белом доме пока не приняли решения относительно его продления из-за обеспокоенности по поводу нарушений Россией условий договора и растущего ядерного арсенала Китая.

При этом бывшие министры иностранных дел России и США соответственно Игорь Иванов и Мадлен Олбрайт призвали «предотвратить ещё большую нестабильность» и не отказываться от договора.

Администрация президента США Дональда Трампа находится под давлением не только со стороны сторонников договора, но и членов Республиканской партии, выступающих против его продления.

«Америка заслуживает большего, чем просто продление СНВ-III. Любой значимый договор о контроле над вооружениями должен отражать реальность такой, какая она есть, а не надежды и мечты участников переговоров», — заявила член палаты представителей США Лиз Чейни.

Однако, по словам аналитиков, договориться о трёхсторонней сделке с Китаем до истечения срока действия СНВ-III будет сложно. Критики полагают, что у Вашингтона есть «вымышленные причины» не продлевать договор. При этом они сомневаются в словах Трампа о том, что Китай «заинтересован в участии» в расширенном соглашении.

The Washington Times отмечает, что, как и Россия, Китай «агрессивно наращивает свой ядерный потенциал» при помощи ракет большой дальности с разделяющимися боеголовками, оснащённых ракетами подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

Ранее Китай уже отказался от призывов к переговорам о ядерном соглашении в связи с обеспокоенностью относительно требуемого раскрытия его ядерного арсенала. По словам китайских властей, страна не обладает потенциалом схожим по масштабам с российским или американским и там не должны участвовать в двусторонних переговорах Москвы и Вашингтона.