Politico: несмотря на давление, Трамп так и не назначил куратора ядерных переговоров с Москвой

Помощники американского президента Дональда Трампа хотят, чтобы он назначил высокопоставленного переговорщика для курирования ядерных переговоров с Москвой, пишет Politico со ссылкой на бывших официальных лиц США.

Этот переговорщик будет действовать в качестве специального представителя, который сосредоточится на переговорах по контролю над вооружениями. И если с Москвой всё более или менее ясно: она, скорее всего, захочет быть одним из главных зарубежных партнёров по переговорам, то вот Трамп, возможно, будет настаивать на том, чтобы спецпредставитель взял на себя более сложную задачу — убедить Китай принять участие в этой дискуссии.

До сих пор администрация не смогла найти человека, желающего занять эту должность, сообщили изданию Politico два бывших должностных лица США. Поиски продолжаются с конца прошлого года.

Согласно различным источникам, среди людей, предложенных для этой роли, — бывший посол и ядерный переговорщик Ричард Бёрт, чиновник Минфина США Маршалл Биллингсли, бывший советник по национальной безопасности Джорджа Буша — младшего Стивен Хэдли. Бёрт отказался давать изданию комментарии по этому вопросу, а Хэдли и Биллингсли не ответили на электронные письма с просьбой прокомментировать ситуацию.

Тем временем Трамп столкнулся с растущим давлением со стороны тех, кто настаивает на продлении договора СНВ-III — знаменательного соглашения по контролю над вооружениями, которое вступило в силу в 2011 году во времена администрации Барака Обамы. Договор устанавливает для США и России ограничения — 1550 развёрнутых ядерных боеголовок большой дальности и 700 развёрнутых систем доставки. Сторонники продления этого соглашения во всё более резких выражениях предупреждают о возможном наступлении ужасных последствий в том случае, если в феврале следующего года истечёт срок действия СНВ-III.

Члены американского конгресса от обеих партий уже внесли законопроект, цель которого — подтолкнуть Трампа к продлению договора. А российское правительство уже неоднократно заявляло о том, что с радостью продлит соглашение ещё на пять лет без каких-либо дополнительных условий, отмечает Politico.

Но глава Белого дома с подозрением относится к этому документу. Он жалуется на то, что СНВ-III недостаточно всеобъемлющ. Кроме того, по его мнению, договор должен распространяться и на Китай, особенно если учесть растущий ядерный арсенал КНР.