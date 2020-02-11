Hill: путь к переговорам с Китаем о ядерном оружии лежит через Россию и продление СНВ-III

Отказываясь от продления СНВ-III во имя заключения аналогичного соглашения с участием Китая, администрация Дональда Трампа совершает большую ошибку, пишет на страницах The Hill американский дипломат Кеннет Брилл. По мнению Брилла, Вашингтону действительно стоит добиваться вовлечения Пекина в режим контроля над вооружениями, но достичь эту цель быстро не получится, а отказ от СНВ-III не только затруднит этот процесс, но и создаст для США лишние проблемы на российском фронте.

Большинство американцев вполне закономерно восприняли бы как не соответствующий интересам страны политический курс, который будет создавать проблемы для дипломатического корпуса, вооружённых сил и разведки, а сверх того потребует наращивания расходов — однако администрация президента США Дональда Трампа, угрожая не продлевать истекающий в начале 2021 года Договор СНВ-III, идёт именно таким курсом, пишет в своей статье для The Hill американский дипломат и бывший постпред США при МАГАТЭ Кеннет Брилл.

Как напоминает Брилл, Вашингтон утверждает, что желает добиться заключения нового, трёхстороннего соглашения о контроле за стратегическими вооружениями с Россией и Китаем. Однако ни Москва, ни Пекин интереса к переговорам о таком договоре не проявляли — а отказ от продления СНВ-III, между тем, не только создаст «стратегическую неопределённость» и влетит в копеечку американским налогоплательщикам, но и значительно затруднит в дальнейшем попытки договориться о контроле за ядерным оружием с российской и китайской стороной, подчёркивает дипломат.

«Американская поговорка «Не сломано — так не чини» применима и к СНВ-III», — убеждён автор. По мысли Брилла, это соглашение полностью выполняло ту функцию, ради которой оно задумывалось, создав «стратегическое доверие между двумя странами, которые могут представлять угрозу существованию друг друга», а также обеспечивая открытость в области стратегических вооружений; Россия даже признала, что два новых стратегических комплекса, разрабатываемых ею в рамках модернизации ядерных сил, подпадают под действие соглашения, а следовательно, на них будут распространяться его ограничения.

Продление СНВ-III ещё на пять лет не создаст никаких дополнительных стратегических вызовов и будет поддержано союзниками США по НАТО, полагает Брилл. Если же соглашение не продлят, то проблемы обязательно появятся, уверен он. К примеру, Россия, которая уже продвинулась дальше США в модернизации своих ядерных сил, сможет без каких-либо ограничений — за исключением, разве что, финансовых — пополнять свой арсенал новыми комплексами. Американские вооружённые силы и разведслужбы потеряют доступ к важной информации, которую они получали до сих пор благодаря инспекциям ядерных объектов и обмену данными в рамках СНВ-III, и им придётся добывать эту информацию другими путями, что не только потребует увеличения бюджетных расходов, но и отвлечёт их внимание от таких государств, как Китай или Иран. Наконец, недостаток данных о стратегическом балансе наверняка добавит напряжённости в и так прохладные отношения между Вашингтоном и Москвой, перечисляет автор.

Провозглашаемая администрацией Трампа цель по вовлечению Китая в переговоры о новом соглашении по контролю над ядерными вооружениями заслуживает только поддержки, но достичь её в кратчайшие сроки не получится: заключение подобного договора с Пекином потребует многолетней и усердной работы, как это было и с аналогичными соглашениями между США и СССР, пишет Брилл. В частности, в Вашингтоне пока так и не прояснили, собирается ли американская сторона договариваться с Китаем — страной со значительно более скромным арсеналом ядерного оружия по сравнению с Россией и Америкой — о доведении количества боеголовок до некоего единого уровня или нет; меж тем, Китай вряд ли пойдёт на фиксацию баланса вооружений в нынешнем состоянии, и Россия и США, в свою очередь, не станут радикально урезать собственные арсеналы до уровня Пекина, рассуждает дипломат. А ведь эта проблема — лишь одна из многих, которые предстоит решить американским властям до начала сперва двухсторонних переговоров с Китаем, а затем — трёхсторонних с участием России, отмечает он.

Неправ Вашингтон и в том, что он, по сути, делает из СНВ-III «заложника», намереваясь побудить Пекин сесть за стол переговоров, считает Брилл. Как отмечает дипломат, судьба этого соглашения китайскую сторону просто не волнует — а Россия, как об этом заявлял публично глава её МИД Сергей Лавров, не собирается давить на Китай, чтобы заставить его начать обсуждение режима контроля за вооружениями.

«В настоящий момент подход администрации к вовлечению Китая в переговоры о стратегических вооружениях представляет собой скорее не конкретный план, а слоган людей, которые со стратегией ещё не определились, — в заключение констатирует Брилл. — Отказ от продления СНВ-III наладить какой-то осмысленный контакт с Пекином явно не позволит. Между тем, и в палате представителей, и в сенате за продление соглашения выступают обе главные партии. И республиканцы, и демократы должны в обеих палатах конгресса давить на администрацию и добиваться, чтобы СНВ-III к лету был продлён, а также ясно дать понять, что они рассматривают это продление как первый шаг к достижению очевидной цели по привлечению Китая к переговорам о стратегических вооружениях».