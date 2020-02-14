ABC News: эксперты опасаются, что без СНВ-III миру грозит новая гонка вооружений

В попытке надавить на Китай США продолжают медлить с продлением ядерного договора СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году. Многие эксперты и даже некоторые американские законодатели в один голос призывают администрацию Трампа сохранить важный договор, чтобы не допустить новой гонки вооружений, сообщает ABC News.

В бюджете на 2021 год администрация Трампа предлагает увеличить траты на ядерные возможности США. Всё это происходит на фоне истечения срока СНВ-III, единственного оставшегося договора о контроле над вооружением, который «держит в рамках» Россию и США, пишет ABC News.

Накануне на слушаниях в конгрессе высокопоставленный сенатор Джек Рид заявил, что истечение срока действия договора станет сигналом о том, что впервые за более чем четыре десятилетия «в мире не останется режима контроля над вооружениями». Такой вариант развития событий потенциально грозит распространением ЯО.

«Если мы сложим огромное количество существующих арсеналов и их возможное увеличение после отмены СНВ-III, то получим рецепт своего рода возврата к гонкам вооружений в стиле холодной войны. Это, как мне кажется, вызывает у людей беспокойство», — сообщил в интервью ABC News сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Праней Вадди.

Вадди помогал разрабатывать СНВ-III во время службы в Госдепартаменте. Он считает весьма несвоевременным стремление увеличить инвестиции в ядерные программы США для борьбы с растущими возможностями противников. Ведь до прекращения действия договора остаётся меньше года.

Во время выступления в сенате глава стратегического командования США Чарльз Ричард признался, что его беспокоит возможная гонка вооружений. По словам адмирала, эта идея «ставит его в тупик», поскольку ни одна другая страна не сделала больше для уменьшения зависимости от ядерного оружия.

Он признал, что СНВ-III сыграл заметную роль в обеспечении прозрачности и получении информации об уровнях ядерной угрозы со стороны России. Но, по мнению Ричарда, у договора существуют определённые недостатки. В частности то, что он не включает «оружие очень большого класса, в котором русские имеют значительное преимущество».

У Белого дома есть причины откладывать продление СНВ-III, который был подписан в 2011 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Американские власти рассчитывают заключить многосторонний договор с участием Китая, но пока их попытки не принесли результата.

Многие эксперты критикуют администрацию Трампа за то, что она не торопится обновить СНВ-III, пытаясь использовать его для вовлечения Китая в переговоры. Так, Ассоциация по контролю над вооружениями США считает, что превращать договор в разменную монету было бы очень опасно, потому что он «слишком важен, чтобы им рисковать».

Вадди также поставил под сомнение стратегию Белого дома. На его взгляд, она имеет смысл только в том случае, если у администрации будет чёткое представление о том, чего именно она хочет добиться от соглашения с Китаем.

Он раскритиковал идею вовлечения Китая в многосторонние переговоры, поскольку страна имеет заметно меньше ядерных боеголовок по сравнению с США и Россией. На этот пункт обращают внимание и другие эксперты.

Пока власти США продолжают медлить, законодатели и политики в один голос выражают опасения о судьбе СНВ-III. В частности, видные законодатели сенатор Боб Менендес и конгрессмен Элиот Энгел опубликовали совместное заявление, призывая к продлению договора, который они называют «незаменимым столпом безопасности».

«Коллапс СНВ-III стал бы глобальной катастрофой. И её можно избежать одним росчерком пера», — отмечает Дерек Джонсон, исполнительный директор международного движения Global Zero, которое выступает за полную ликвидацию ядерного оружия.

Вадди предположил, что в интересах России выступить «ответственной стороной» и не производить ещё больше ядерного оружия, если срок действия договора истечёт. От конфликта с его применением не выиграет ни одна страна, подчеркнул эксперт.