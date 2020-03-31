Bloomberg: Путин должен быть благодарен — США хорошо подготовили Россию к кризису

Зависимость России от экспорта сырьевых товаров означает, что ей не удастся избежать глобальной рецессии, пишет Bloomberg. Между тем, как отмечает издание, Москве следует поблагодарить Минфин США за то, что последний своими санкциями подготовил страну к глобальному экономическому кризису.

Президент России Владимир Путин должен поблагодарить Министерство финансов США за то, что оно помогло его стране подготовиться к глобальному экономическому кризису, пишет Bloomberg.



В течение последних пяти лет постоянный поток экономических санкций и постоянная угроза введения новых подталкивали российские власти к увеличению резервов и сокращению долгов.

И теперь в то самое время, когда власти различных стран готовятся к тому, что должно стать самым серьёзным экономическим спадом с 2008 года, тактика превращения страны в крепость, которая ранее толкала российскую экономику к стагнации, начинает казаться хорошим проявлением дальновидности.

Агентство S&P Global Ratings в четверг сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB- со стабильным прогнозом, даже несмотря на то, что оно понизило рейтинг развивающихся рынков из-за падения цен на сырьё.

«Предыдущие кризисы научили Министерство финансов России и её Центробанк, как подготовиться к этому, — заявил аналитик агентства Карен Вартапетов. — У них огромный кризисный опыт».

Безусловно, зависимость России от экспорта сырьевых товаров означает, что она не избежит глобальной рецессии. Её бюджет уже урезан из-за обрушения цен на нефть до 17-летнего минимума и из-за падения рубля на 22%.

Из-за распространения коронавируса Россия уже перешла к выполнению указов, запрещающих жителям покидать свои дома, за исключением чрезвычайных ситуаций. Эти ограничения в понедельник вступили в силу в Москве и в ряде других регионов. В результате российская экономика в этом году может сократиться на 5—10% в том случае, если будет введена полная блокировка, в соответствии с наихудшим сценарием, обсуждаемым правительством.

Санкции, введённые Соединёнными Штатами и Европейским союзом в связи с «аннексией Крыма»* Россией в 2014 году, не позволяли многим российским государственным компаниям брать кредиты за рубежом, а шаги, принятые Вашингтоном в прошлом году, запрещают американским инвесторам покупать нерублёвые долговые обязательства Москвы. Эти карательные меры привели к тому, что в России наблюдается один из самых низких показателей отношения долга к ВВП среди развивающихся стран. В прошлом году министр финансов Антон Силуанов заявил, что у Москвы достаточно резервов, чтобы выжить без заимствований, по крайней мере, один год.

Между тем Министерство финансов направляло избыточные доходы от налогов с экспорта нефти на создание гигантской «подушки безопасности», что сделало международные резервы России четвёртыми по величине в мире. И пока Путин не проявлял особого намерения использовать эти средства для стимулирования экономики на фоне кризиса, объявив вместо этого план по увеличению бюджета за счёт налогов на дивиденды с крупных банковских вкладов, пишет Bloomberg.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).