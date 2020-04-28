СТРАНА: с начала года более 100 тысяч украинцев стали россиянами

С начала этого года российское гражданство получили более 100 тысяч украинцев. Как пишет «СТРАНА», согласно статистике, за данный период также было выдано 8834 вида на жительство для украинцев. Всего в России на данный момент проживают по видам на жительство более 14 тыс. граждан Украины.

За январь-март текущего года 108 496 украинцев стали гражданами России. Как передаёт «СТРАНА», об этом говорится в статистике миграционной ситуации, опубликованной пресс-службой МВД России.

Сообщается, что за данный период было выдано 8834 вида на жительство для украинцев. Всего же в настоящее время в России проживают по видам на жительство 143 766 украинцев.

Также ещё 5656 украинцев в январе-марте получили разрешения на временное проживание. Проживает в настоящее время по данным разрешениям в России 96 718 украинцев.

Как напоминает издание, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского гражданства. Согласно документу, российское гражданство иностранцы смогут получить, не отказываясь от своего предыдущего гражданства. Кроме того, граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины могут получить гражданство без обязательного проживания в России на протяжении пяти лет.