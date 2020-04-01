Die Welt: Красная армия взяла Берлин вместо американцев благодаря дезинформации

Ложные сообщения разведки о том, что Гитлер якобы стягивает все силы в мифической «Альпийской крепости», страхи штабных офицеров перед мнимой опасностью и страсть прессы к раздуванию слухов привели к тому, что войска западных союзников весной 1945 года повернули на юг. А Красная армия без колебаний захватила Берлин, заложив тем самым «основы для холодной войны», пишет Die Welt.

В конце марта 1945 года из Европы в США поступали хорошие новости о том, что войска союзников перешли Рейн, а многие подразделения вермахта практически в полном составе сдаются в плен. Казалось, что до полной победы над Гитлером уже рукой подать — однако главнокомандующего войсками союзников генерала Дуайта Эйзенхауэра настораживало, что наступление продвигается «слишком легко», сообщает Die Welt. Эйзенхауэр помнил, что такое же позитивное настроение царило в его ставке 15 декабря 1944 года, перед тем как неожиданно началось крупное наступление вермахта в Арденнах — а тому, кто слишком уверен в своём успехе, легко просчитаться, отмечается в статье.

Американский генерал понимал, что каждое его неверное решение может стоить жизни десяткам тысяч солдат, и хорошо осознавал всю ответственность, поясняет автор. Его также озадачивал тот факт, что на немецком западном фронте стоят преимущественно второсортные войска. Вопрос о том, правильно ли будет бросить основные силы на Берлин, оставался под сомнением. Тем временем в СМИ постоянно появлялись публикации о том, что между Боденским озером и Штирией якобы существует тайная «Альпийская крепость» нацистского режима, которые Эйзенхауэр воспринимал всерьёз: «Если дать немцам окопаться в этой крепости, то они могут навязать нам затяжную партизанскую войну», — приводит его мнение Die Welt.

Главнокомандующему войсками западных союзников казалось вполне логичным, что немцы могут создать последний очаг обороны в горах, где применение любого тяжёлого вооружения будет крайне сложным: узкие горные дороги и непрочные мосты просто не позволят использовать танки или другую технику. «Нигде материальное и численное превосходство противника не играет меньшей роли, чем в горах», — поясняет Die Welt.

Эйзенхауэр также знал, что Гитлер любит Альпы и предпочитает проводить время в своей резиденции в местечке Оберзальцберг над Берхтесгаденом. «Что если национал-социалисты собирают в горах элитные войска, отправляя на позиции между Рейном и Эльбой лишь отряды народного ополчения? Это объяснило бы, почему британские и американские войска так редко сталкиваются с боеспособными частями СС и специальными соединениями вермахта», — говорится в статье.

Учитывая все эти опасения, 29 марта 1945 года Эйзенхауэр отправил послание Сталину, в котором говорилось: «Мои первоочередные операции имеют целью окружить и уничтожить войска противника близ Рура». В нём также сообщалось, что одновременно войска союзников планируют осуществить прорыв на южном направлении с целью «предотвратить консолидацию немецкого сопротивления в «Альпийской крепости», в то время как Берлин в этой телеграмме даже не упоминался, пишет Die Welt.

Это послание вызвало серьёзные политические разногласия между США и Великобританией, поскольку британский премьер-министр Уинстон Черчилль требовал «пожать руку русским как можно дальше на востоке», говорится в статье. Между тем ответ Сталина Эйзенхауэру был крайне благожелательным, и в нём упоминалось, что американские предложения якобы полностью совпадают с представлениями Генерального штаба СССР: «Берлин потерял своё прежнее стратегическое значение. Советское Верховное командование планирует направить на столицу рейха только войска второй категории».

На самом деле Сталин приказал стянуть «отлично вооружённые элитные войска» на битву за Берлин, которую планировалось начать в середине апреля, сообщает Die Welt. Однако Эйзенхауэр ничего об этом не знал, когда 2 апреля 1945 года отдавал решающий приказ о том, что 1-я армия США должна перекрыть наземные коммуникации между Берлином и Альпами, а 3-я и 7-я армии должны продвигаться на юг, подчёркивается в статье.

Уже 11 апреля первые американские части вышли к Эльбе у Магдебурга, и от немецкой столицы их отделяла лишь сотня километров. 15 апреля две элитные дивизии 1-й армии были готовы двинуться на Берлин и уже через пару дней могли бы достичь западных предместий города, в то время как 3-я армия стремительно продвигалась на юго-восток, и от её авангарда до Потсдама оставалось лишь 150 км, пишет Die Welt: «Самые боеспособные части США в Европе могли взять Берлин в клещи с двух направлений. Но Эйзенхауэр дал однозначный приказ: остановиться на Эльбе».

Американский главнокомандующий принял такое решение, поскольку действительно опасался, что «Альпийская крепость» существует, поясняется в статье. Сообщения о «секретном убежище Гитлера» появлялись в западных СМИ ещё с 1944 года. В частности, в ноябре 1944-го авторитетная американская газета The New York Times писала о том, что одна из самых красивых и живописных областей Южной Баварии якобы являлась «самым укреплённым и охраняемым» районом Третьего рейха, а неподалёку, в Унтерсберге, заключенные оборудовали огромные пещеры, которые могли быть использованы как хранилища. В Оберзальцберге, как утверждалось, были вырыты газо- и бомбоубежища, а на находящихся напротив Латтенских горах размещены «тяжёлые зенитные орудия».

В феврале 1945 года солидная швейцарская газета Weltwoche косвенно подтвердила эти сведения в своей публикации, где говорилось: «Из надёжных источников в Германии стали известны подробности технической модернизации позиций у Берхтесгадена с центром управления в Оберзальцберге». Далее сообщалось, что нацисты якобы укрепляют там горные хребты, строят пулемётные дзоты и массивные бункеры на перевалах. Аналогичные утверждения были опубликованы и на страницах Schweizer Wochenzeitung: «Крепость Берхтесгаден — не легенда. Дивизии СС будут пытаться удерживать район, простирающийся на запад до Альгоя и на восток до Вены». А журнал Life писал тогда, что немецкие войска «будут защищать позиции в Альпах до последней капли крови».

«Однако воображаемая «Альпийская крепость» оказалась продуктом коллективной паранойи, которой страдали почти все американские разведывательные службы, генеральные штабы и пресса», — подчёркивает Die Welt. Впервые это заблуждение было озвучено в октябре 1944 года в зашифрованной телеграмме, адресованной руководителю американского секретного Управления стратегических служб, в которой говорилось: «В прошлом месяце в долинах австрийского региона Тироль начато возведение оборонительных конструкций».

Но как показала история, это была «дезинформация с далекоидущими последствиями», отмечается в статье. Более того, из архивов стало известно, что позднее одна из служб СС смогла перехватить и расшифровать американскую радиограмму, где высказывались опасения о возможном создании «национальной зоны отхода» для нацистов. На основании этого сообщения даже было выдвинуто предложение действительно создать «Альпийскую крепость», пишет Die Welt — однако Мартин Борман, один из самых влиятельных на тот момент людей в окружении Гитлера, не стал докладывать об этом, опасаясь, что фюрер воспримет такую инициативу как «измену».

Поэтому, помимо некоторых рекогносцировочных работ, в то время немцы в этом районе ничего не предпринимали. Возможно, эти незначительные работы и послужили поводом для ряда донесений, где сообщалось о том, что вермахт якобы проводит в Альпах активные строительные работы, создаёт несуществующие в реальности укрепления и стягивает туда силы СС, поясняет автор.

Но в ходе броска 3-й армии США на юг во второй половине апреля 1945 года выяснилось, что всё это были лишь пустые слухи: в Баварии вермахт почти не оказывал сопротивления, а строительство укреплений в Альпах даже не начиналось. Лишь 28 апреля 1945 года, когда «Третий рейх в Берлине сузился до центральной части города между Олимпийским стадионом и Дворцовой площадью», Гитлер задумался о создании плацдарма в Альпах, сообщает Die Welt, однако было уже слишком поздно.

В то время как Красная армия, неся невообразимые потери, захватывала с боями в Берлине улицу за улицей, элитные части американской армии в поисках «немецких укреплений» маршировали по мирным горным дорогам через идиллические альпийские деревни, говорится в статье. «Ложные разведывательные сводки, страхи штабных офицеров перед мнимой опасностью и страсть прессы к раздуванию слухов сделали свое дело: Красная армия захватила Берлин, заложив тем самым основу для холодной войны», — заключает Die Welt.