Guardian: власти Австрии разместят полицейский участок в доме Гитлера — отвадить паломников

В Австрии решили покончить с «паломничеством» сторонников национал-социализма к дому, где родился Гитлер, сообщает The Guardian. Для этого власти страны решили разместить в нём полицейский участок.

Власти Австрии решили превратить в полицейский участок дом, в котором в 1889 году родился будущий фюрер Германии Адольф Гитлер, передаёт The Guardian.

Одной из причин подобного решения стало желание австрийских властей покончить с «паломничеством» сторонников национал-социализма к дому, где Гитлер провёл лишь несколько лет, будучи ребёнком. Ежегодно в день рождения фюрера дом становится местом притяжения его почитателей со всего мира.

«Будущее использование дома полицией должно ясно показать, что это здание больше не будет напоминать о нацизме», — заявил министр внутренних дел Австрии Вольфганг Пешорн.

В пресс-релизе министерства отмечается, что для проведения перепланировки здания власти намерены организовать архитектурный конкурс, результаты которого станут известны в первой половине следующего года.

Дом в Браунау-ам-Инн, неподалёку от границы с Германией, перешёл под государственный контроль в 2016 году. После продолжительной судебной тяжбы о размере компенсации семье Герлинды Поммер, которой на протяжении почти столетия принадлежал дом, конституционный суд Австрии утвердил законность экспроприации здания. При этом Поммер получила компенсацию в размере €810 тыс.

С 1970-х годов Поммер сдавала дом в аренду Министерству внутренних дел, которое использовало его под центр для людей с особенностями развития. Однако дом пустовал с 2011 года, когда прежняя владелица отказалась провести там ремонт или продать его.

The Guardian напоминает, что ранее в министерстве намеревались снести здание, однако были вынуждены отказаться от этого плана из-за критики со стороны политиков и историков.