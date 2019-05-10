DW: из «Волчьего логова» Гитлера сделают мемориальный комплекс

Новые арендаторы бывшей ставки Адольфа Гитлера «Волчье логово» планируют превратить это место в мемориальный комплекс. Как передаёт Deutsche Welle, уже восстановлено несколько построек, в которых размещаются различные экспозиции, рассказывающие о ставке Гитлера и её военном значении.

От главной ставки Адольфа Гитлера «Волчье логово» остались лишь бетонные руины и несколько построек, однако, как пишет Deutsche Welle, теперь здесь будет создан музей.

«Волчье логово» занимало огромную территорию площадью почти 250 гектаров. Рядом с главной ставкой верховного командования вермахта располагались, среди прочих, связанные системой бункеров штаб-квартиры Гиммлера, Геринга, филиал рейхсканцелярии и оперативный центр люфтваффе.

20 июля 1944 года cюда, в барак, где проходило штабное совещание на высшем уровне во главе с фюрером, пронёс в своём портфеле взрывное устройство полковник, граф Клаус Шенк фон Штауффенберг. Один из главных участников заговора против Гитлера, он сумел поставить портфель со взрывчаткой под стол, на котором были разложены карты, и вышел из барака. Взрыв был такой силы, что рухнул потолок и зал, где проходило совещание, превратился в груду развалин. Четыре человека погибли, множество было ранено. Но Гитлера лишь контузило. Мятеж был подавлен. С его участниками нацисты расправились со страшной жестокостью. Сотни людей были казнены. Самого полковника Штауффенберга расстреляли во дворе военного министерства в Берлине.

Гитлер окончательно покинул ставку «Волчье логово» в конце ноября 1944 года, когда наступающая Красная армия уже находилась в ста километрах от нее. В январе, перед самым отступлением, бетонные бункеры взорвали сапёры вермахта. Но многие лишь повредили: столь прочным был железобетон. Минные поля вокруг «Волчьего логова» разминировали аж до 1956 года.

Туристы стали приезжать сюда в начале 1960-х годов, но ничего особенного, кроме развалин и развороченных бетонных глыб, здесь нельзя было увидеть. Лишь в начале нулевых появился частный инвестор, который решил превратить «Волчье логово» в туристический аттракцион. Кроме отчасти отреставрированного главного бункера и мемориальной доски, напоминавшей о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года, ничто не говорило о тех страшных решениях, которые здесь принимались.

Частные экскурсоводы, водившие туристов, рассказывали в основном о технических деталях, но исторический контекст полностью отсутствовал. Зато здесь играли в пейнтбол, а в тире, который находился в бывшем бункере генерал-полковника Йодля, одного из главных нацистских преступников, повешенного по приговору Нюрнбергского трибунала, желающие могли за умеренную плату пострелять по пластиковым бутылкам из автоматов, копирующих немецкий «шмайссер».

В 2017 году арендаторы поменялись, и ситуация изменилась. Закрыли тир, прекратили устраивать игры в пейнтбол, начали реставрировать отдельные постройки. Место предстоит превратить в мемориальный комплекс, который бы показывал его историческое значение. В частности, предполагается восстановить барак, в котором проходило совещание 20 июля 1944 года. Уже восстановлено несколько построек, в которых размещаются различные экспозиции, рассказывающие о ставке Гитлера и её военном значении. Уцелевшая казарма, где размещались офицеры СС, должна быть превращена в небольшой отель, где могли бы переночевать туристы. Реставрируя «Волчье логово», новые арендаторы хотят довести количество приезжающих сюда туристов до 300 тыс. в год.