ZDF: 9 Мая в России пройдёт под знаком борьбы с коронавирусом, а не нацистами

В связи с эпидемией коронавируса российские власти отменили военный парад 9 Мая на Красной площади, сообщает ZDF. Кремлю было непросто принять такое решение, ведь в этом году на празднования впервые после присоединения Крыма должен был приехать высокопоставленный западный политик, а именно президент Франции Эммануэль Макрон. Парад мог бы укрепить власть государства, отмечает немецкий телеканал.

Его дедушка был важным генералом Красной армии во Вторую мировую войну и был лично знаком со Сталиным. И всё же он смог сохранить порядочность, рассказал нам Александр Ватутин.

АЛЕКСАНДР ВАТУТИН, внук советского генерала: Ведь и орденов-то не так много. Он не ходил в любимчиках. Он всегда был человеком, который говорил, что думал.

Генерал Ватутин получил звание Героя Советского Союза только посмертно. В 1943 году он освободил Киев от вермахта.

АЛЕКСАНДР ВАТУТИН: Иногда я представляю, что он сидит рядом и спрашивает: «Что у вас творится? Как такое могло произойти? Я воевал за Советский Союз, а теперь его нет. Я воевал за Украину. Любил украинский язык и песни. И вдруг мы стали врагами». Вот как это объяснить?

Каждый год 9 Мая россияне вспоминают о том, как их великая держава сражалась во Вторую мировую войну и победила нацистов. По всей стране проходят военные парады. Самый большой, конечно же, в Москве.

Но в этом году Красная площадь останется пустой. В столице объявлен карантин. Вместо празднований с десятками тысяч солдат и героическими жестами эта весна проходит под знаком борьбы с коронавирусом.

ФИБИ ГА, московский корреспондент ZDF: Российскому правительству особенно обидно, что военный парад отменился именно в этом году. Ведь впервые после аннексии* Крыма принять участие в празднованиях согласился высокопоставленный западный политик. Президент Макрон собирался принимать парад здесь позади меня на Красной площади.

В День Победы Россия вспоминает о миллионах погибших во Второй мировой войне. Но российские власти используют эту дату также для того, чтобы укрепить собственную власть, объяснил нам Кирилл Рогов. Он вышел на связь с нами со своей дачи. Как и многие другие россияне, за пределами города он пытается избежать заражения коронавирусом, число которых в стране продолжает расти.

КИРИЛЛ РОГОВ, политолог: Речь идёт о единении народа вокруг государства, флага и военных символов. Для Путина очень важно разыграть эту карту, но сейчас ему это не удалось.

Ведь самоизоляция — это девиз дня. И всё же российская армия ищет оригинальные способы почтить заслуги ветеранов войны. К примеру, в Самаре.

СОЛДАТ: К 75-летнему юбилею со дня Победы мы посылаем вам музыкальный подарок.

100-летний ветеран смотрит концерт дома на ноутбуке. В Москве для того, чтобы покинуть дом, нужен пропуск с QR-кодом. Александр Ватутин оформил себе такой, чтобы возложить цветы у дома, где раньше проживал его дед. Мы заговорили о немецко-российских отношениях. Дружить в ближайшее время вряд ли получится, но улучшения возможны, считает Александр.

АЛЕКСАНДР ВАТУТИН: Немецкий орднунг и русский беспорядок можно объединить. Несмотря ни на что можно добиться взаимопонимания.

Жаль, что в этом году парад отменили, отмечает Александр. Ведь он обычно пробуждает в россиянах особые чувства. Его дедушка-генерал с этим точно бы согласился.

Дата выхода в эфир 27 апреля 2020 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).