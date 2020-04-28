La Stampa: Нью-Йорк на карантине — американцы перешли в онлайн, чтобы сводить концы с концами

Жители Нью-Йорка во время пандемии не сидят сложа руки и находят самые разные способы сводить концы с концами. Как пишет La Stampa, они предлагают свои виртуальные услуги — от тренировок по фитнесу до консультаций и репетиторских уроков.

Жители Нью-Йорка во время пандемии коронавируса не сидят сложа руки. Как пишет La Stampa, они находят самые разные способы сводить концы с концами, несмотря на огромные препятствия в рамках карантина. Люди предлагают виртуальные услуги — от тренировок по фитнесу до консультаций и репетиторских уроков.

Как отмечает издание, для Джады Паолони, девушки из Умбрии, переехавшей в Нью-Йорк десять лет назад, введение карантина повлекло за собой немедленную утрату источника заработка: она фотограф-фрилансер, сотрудничает с разными престижными нью-йоркскими ресторанами, выбирая контент для маркетинга и социальных сетей.

После первоначального замешательства ей в голову пришла идея — предложить брендам, работающим в области питания, фотоуслуги в обмен на еду. Она связалась с 15 компаниями, занимающимися продажами ресторанному сектору, и у них появилась бизнес-модель прямых продаж частным лицам.

На инициативу отреагировали с энтузиазмом. Местные производители фруктов и овощей, дистрибьюторы кухонного оборудования, торговцы рыбой и шеф-повара отправили свою продукцию Джаде домой, где она сделала фото в стиле глянцевых изданий и сняла небольшие видеоролики, создав контент для их сайтов и социальных сетей, где были представлены в том числе и рецепты.

«Вместо того чтобы сидеть дома и рыдать в подушку, я нашла идею, позволяющую развиваться дальше. По крайней мере я пытаюсь сократить расходы на еду. Нужно понять, в чём состоит твой талант, и использовать его», — рассказала Паолони.

То же самое можно сказать и о её бойфренде, известном джазовом басисте Крисе Моррисси, который по вечерам даёт концерты онлайн из дома, а пользователи отправляют ему пожертвования.

Адаптировался к чрезвычайной ситуации и мир фитнеса. Радж Штром, инструктор по йоге из Лонг-Айленда, проводила по 25 уроков в неделю. Когда зал закрылся, муж помог ей организовать в Zoom виртуальные занятия.

«Я близко общаюсь с некоторыми учениками.Они привыкли к моему голосу и моим указаниям», — объясняет Радж.

Когда камеры направлены на учеников, она может исправлять их ошибки в прямом эфире, предлагая более интерактивную услугу, чем видеоинструкции. Теперь она проводит шесть уроков в неделю для 20—30 человек, а также бесплатное занятие для местного сообщества, в котором есть также врачи и медсёстры.

«Многие занимаются по два раза в неделю, некоторые даже четыре, и у меня появились даже новые ученики благодаря сарафанному радио. Им больше обычного необходимы спокойствие и сосредоточенность. Я провожу более долгие занятия — по 100 минут. Думаю, мои виртуальные уроки продолжатся и после чрезвычайной ситуации, особенно для тех моих клиентов, которым приходилось по часу добираться на машине ко мне на занятия», — рассказывает она.