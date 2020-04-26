CNN: гонконгские «дома-клетки» делают невозможным социальное дистанцирование

Жители гонконгских «домов-клеток», площадь квартир в которых составляет менее 100 квадратных футов, испытывают трудности с соблюдением социального дистанцирования, введённого из-за пандемии коронавируса, пишет CNN. Ещё одной проблемой для них является неустойчивое положение на рынке труда: сейчас многие гонконгцы переходят на неполную занятость или теряют работу, что может, в свою очередь, обернуться потерей жилища.

Некоторые жители Гонконга не имеют возможности соблюдать социальное дистанцирование у себя дома, пишет CNN: речь идёт о жителях так называемых «домов-клеток». Их площадь обычно составляет менее 100 квадратных футов, что лишь на 25 квадратных футов больше, чем большинство гонконгских тюремных камер.

Как отмечает издание, такая практика не является для Гонконга редкостью: 9 из 10 местных жителей живут на пространствах менее 70 квадратных футов, выплачивая при этом высокую арендную плату. Согласно данным статистики, средняя цена за дом в прошлом году превышала $1,2 млн. Ситуация ухудшается из-за того, что многие общественные места закрыты из-за пандемии, пишет CNN.

Гонконг имеет репутацию богатого глобального финансового центра, где живут банкиры в очень дорогих апартаментах: такие люди в Гонконге есть, однако они не являются большинством, отмечает издание. Гонконг является городом с одним из самых высоких уровней неравенства в мире: согласно оценкам, один из пяти местных жителей живёт за чертой бедности. Ситуация с коронавирусом лишь подчеркнула неравенство, вынудив бедных жителей изолироваться в их «домах-клетках».

Ещё один фактор, вынуждающий гонконгцев оставаться дома, заключается в неуверенной обстановке на рынке занятости: CNN пишет, что в последнее время многие жители Гонконга сообщили о том, что были переведены на неполную занятость или же уволены. Основатель благотворительной организации Impact HK Джефф Ротмейер отмечает, что такая ситуация особенно опасна для жителей «домов-клеток», поскольку потеря работы может обернуться для них бездомностью.

Как сообщает CNN, власти Гонконга объявили о выделении $37 млрд на сдерживание экономических последствий пандемии. Эти средства будут, в том числе, потрачены на арендную помощь для съёмщиков с низким уровнем дохода, снижение ставок процента для среднего и малого бизнеса, а также прямые выплаты всем гражданам Гонконга старше 18 лет.