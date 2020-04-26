New York Times: коронавирус диктует новые правила поведения в общеcтве

Коронавирус можно будет окончательно побороть лишь после того, как в мире появится безопасная и эффективная вакцина, пишет The New York Times. Однако для этого ещё предстоит проделать огромную работу. А до тех пор поведение каждого и соблюдение новых норм социального дистанцирования будет определять судьбу, поскольку всех нас уже окружает большое число бессимптомных носителей вируса, предупреждает автор.

Понятно, что за долгие недели карантина и самоизоляции все уже устали сидеть дома и хотят как можно скорее вернуться к привычной жизни. Представители американской администрации объявили, что в США вскоре планируется поэтапно снимать действующие ограничения, причём губернаторы разных штатов будут самостоятельно принимать решения о том, когда и как будет возобновляться трудовая деятельность и экономическая активность. Однако необходимо понимать, что даже после отмены карантина в обществе останутся бессимптомные носители коронавируса, которые продолжат заражать других людей, пишет профессор эпидемиологии Калифорнийского университета Дэвид Кесслер на страницах The New York Times.

«Мы должны признать тот факт, что возвращение к нашей старой реальности будет медленным и разочаровывающим процессом, который займёт много времени и потребует огромного терпения. Мы не будем полностью свободны, пока не получим вакцину», — подчёркивает автор. По его мнению, прежде чем вообще снимать какие-либо из нынешних ограничений, необходимо сначала разработать и ввести в действие качественную систему тестирования: «Нам нужны миллионы тестов в день, а не сотни тысяч тестов, проводимых сейчас. Это достижимо, но нам необходимо управление крупными лабораториями в стране и применение Закона об оборонной защите для обеспечения готовности мазков, реактивов, испытательного оборудования и других материалов», — говорится в статье.

Программа массового тестирования будет также иметь решающее значение для обеспечения безопасности наиболее пожилых и уязвимых членов общества, которые также задаются вопросом, когда они смогут снова покидать свои дома, поясняет автор. Такая программа позволит оперативно выявлять и изолировать носителей коронавируса, чтобы предотвращать новые заражения. Однако всем пожилым и людям с хроническими заболеваниями всё равно будет необходимо носить маски в общественных местах и минимизировать свои контакты с окружающими, пишет The New York Times.

Соединённым Штатам также необходимо сформировать инфраструктуру общественного здравоохранения, которая была бы готова к отслеживанию, изоляции и предотвращению распространения коронавируса инфицированными людьми, подчёркивается в статье. Это будет колоссальная по масштабу работа, но обучение и подготовку людей к тому, как нужно действовать в подобных ситуациях, необходимо начинать уже сейчас, уверен автор. Аналогичным образом власти совместно с частным сектором должны предпринять максимум усилий для выпуска достаточного количества защитных средств и качественных масок для всех медицинских работников и других лиц из группы риска, и для этого предприятия должны наладить непрерывное круглосуточное производство, отмечает The New York Times.

Чтобы существовать дальше и выжить в новом «опасном мире», где пока не существует надёжной защиты от коронавируса, всем членам общества также необходимо будет изменить свои привычки и придерживаться определённых правил безопасности, говорится в статье. Команда эпидемиологов инфекционных заболеваний во главе с доктором Герардо Чоуэллом из Государственного университета штата Джорджия подсчитала, что все должны сократить свои социальные контакты прмерно на 65% по сравнению с периодом до появления вируса, сообщает The New York Times. По подсчётам учёных, только так можно будет достичь точки, в которой «коэффициент размножения» инфекции будет менее единицы — то есть каждый существующий случай заражения будет вызывать менее одной новой единицы. Только тогда число заражений начнёт уменьшаться, чтобы можно было взять эпидемию под контроль, подчёркивает автор.

Но достижение такого уровня социальной защиты неизбежно потребует внесения изменений в нашу жизнь. Должен измениться существующий «социальный договор» — то есть негласное соглашение между членами общества о правилах поведения, отмечается в статье. Потребуется внести в этот договор новые «положения», касающиеся сокращения контактов с другими лицами и ношение средств индивидуальной защиты, поясняет автор, причём это напрямую коснётся каждого: «Точно так же, как мы подчиняемся основным законам для того, чтобы защитить всех нас, каждый должен взять на себя ответственность не только за собственный круг друзей, семью и коллег, но и за общество в целом. Наше коллективное поведение будет главным определяющим фактором того, сможем ли мы контролировать распространение вируса. Здоровье ближнего теперь в наших руках».

Для этого всем необходимо будет сократить свои обычные контакты примерно на две трети, чтобы можно было сохранить результаты, которых удалось добиться за период карантина, говорится в статье. Все те, кто может работать удалённо, должны и дальше максимально оставаться дома, рекомендует автор. Кроме того, выходя на улицу, каждому необходимо надевать защитную маску и максимально дистанцироваться от других людей. Если же мы прикасаемся к любым поверхностям в общественном транспорте или в магазинах, необходимо делать это в перчатках и часто мыть руки.



Всем, кому по работе необходимо постоянно общаться с другими людьми (например, кассирам или работникам транспортной сферы), обязательно понадобится использовать пластиковые барьеры, маски и перчатки. А любой сотрудник с повышенной температурой или респираторными симптомами должен воздерживаться от работы, подчёркивается в статье.

Кроме того, необходимо обязательно снизить пассажиропоток и не перегружать автобусы, поезда, метро и самолёты людьми, как это было раньше, пишет The New York Times. Нагрузка должна быть уменьшена так, чтобы не создавать длинные очереди людей, ожидающих посадки или стоящих в кассу за билетами. При этом авиакомпаниям и другому общественному транспорту потребуются государственные субсидии, чтобы можно было ввести в эксплуатацию большее число автобусов, поездов и самолётов с меньшим количеством пассажиров на борту, отмечает автор. Также надо будет установить строгие правила дезинфекции всех транспортных средств, а проводникам и стюардессам придётся также носить маски.

«Открытие нашего мира должно происходить постепенно», — убеждён автор статьи. По мнению автора, всем компаниям и предприятиям перед возобновлением работы необходимо будет заново продумать расположение рабочих мест, чтобы минимизировать контакты между людьми. А все те, кто может работать дистанционно, должны продолжать выполнять свои обязанности, не выходя из дома. В офисах должно быть сокращено число сотрудников, а все рабочие собрания должны проводиться дистанционно или только для небольшого числа людей, рекомендует The New York Times. Кроме того, места общего пользования, где раньше собирались люди, должны быть закрыты, а несущественные деловые поездки необходимо ограничить или вообще отменить.

И лишь в том случае, если удастся сдержать рост числа новых заболевших, можно будет вновь рассмотреть вопрос о дальнейшем смягчении самоизоляции, уверен автор. Например, рестораны могут возобновить свою деятельность, если они смогут обеспечить меры по социальному дистанцированию для работников и клиентов, а культурные и спортивные мероприятия можно будет вновь проводить при условии, что все посетители будут носить защитные маски.



Возможно, к осени также получится вновь открыть школы и колледжи — но только в том случае, если число новых случаев инфицирования будет крайне низким, а его возможный рост будет легко контролироваться, подчёркивается в статье. При этом по-прежнему необходимо будет применять правила социального дистанцирования: учащиеся должны оставаться в одной и той же небольшой группе, ограничить социальное взаимодействие за пределами этой группы и носить маски в тесных помещениях, поясняет The New York Times.

Однако ни один из вышеперечисленных вариантов по ослаблению карантина нельзя применять до тех пор, пока не будет статистически подтверждено постоянное снижение количества заболевших, говорится в статье. Только эта долгожданная статистика сможет придать уверенности в том, что коронавирусная инфекция находится под контролем и в стране есть свободные больницы, отделения интенсивной терапии и аппараты ИВЛ, чтобы справиться с любыми повторными вспышками, предупреждает автор. «Вирус исчезнет, лишь когда у нас будет безопасная и эффективная вакцина. А до той поры наше поведение будет определять нашу судьбу», — отмечает The New York Times.