Guardian: главный врач Великобритании заявил о необходимости дистанцирования минимум до конца года

Меры социального дистанцирования в Великобритании должны быть продлены минимум до конца 2020 года, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление главного врача страны Криса Уитти. По словам Уитти, некоторые ограничительные меры должны сохраняться вплоть до появления вакцины.

Несмотря на то что Великобритания достигла пика эпидемии коронавируса, социальное дистанцирование должно быть сохранено минимум до конца этого года, пишет The Guardian, ссылаясь на заявление главного британского врача Криса Уитти.

По словам Уитти, есть лишь очень небольшая вероятность того, что необходимые вакцины или лекарства будут доступны для использования уже в этом году, а значит социальное дистанцирование должно продолжать действовать для подавления новых вспышек.

Как отмечает издание, заявление Уитти снизило надежды на то, что большинство ограничений будут сняты уже через две недели. «Надо быть реалистами. Если люди надеются, что карантин отменят сразу полностью, то это абсолютно нереалистичные ожидания», — приводит The Guardian слова Уитти.

Издание напоминает, что ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявлял о том, что страна находится на пике эпидемии, чем породил надежды на скорое снятие ограничительных мер. Кроме того, депутаты-консерваторы выразили своё недовольство эффектом карантина на бизнес: многие из них выступили за то, чтобы ограничительные меры были сняты в начале мая.

Тем не менее Уитти заявил, что период спада с текущего пика будет долгим. Он не стал комментировать то, как Великобритания могла бы смягчить карантин, однако упомянул ряд мер, которые позволят снизить уровень инфицирования. По словам Уитти, придерживаться этих мер будет необходимо до появления вакцины или эффективных лекарств.