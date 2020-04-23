Independent: министр обороны Британии обвинил «врагов» в попытках ослабить страну с помощью коронавирусного кризиса

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что враги Великобритании пытаются использовать коронавирусный кризис в свою пользу, пишет The Independent.

Выступая перед парламентским комитетом обороны при палате общин, он, в частности, указал на наличие доказательств того, что некоторые противники Британии пытаются преувеличить её слабости, чтобы навредить Лондону.

Другие, по его словам, пытаются использовать ситуацию, чтобы с помощью разногласий или экономической неопределённости посодействовать своему собственному развитию.

Уоллес также признал, что Совет национальной безопасности Британии не собирался с момента начала эпидемии.

Глава британского оборонного ведомства также поддержал идею о международном расследовании в отношении начавшейся в Китае вспышки COVID-19.

Как напоминает издание, после того как в Соединённом Королевстве было введено чрезвычайное положение, британских военных привлекли для содействия в борьбе с глобальной пандемией.

Среди прочего, вооружённые силы в настоящий момент помогают Национальной службе здравоохранения Великобритании в поиске и развёртывании средств индивидуальной защиты для врачей и медсестёр, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, говорится в статье.

Как сообщил Уоллес, на данный момент коронавирус подтверждён у 80 британских военных.