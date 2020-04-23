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Independent: министр обороны Британии обвинил «врагов» в попытках ослабить страну с помощью коронавирусного кризиса

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Глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес заявил, что враги Соединённого Королевства пытаются использовать коронавирусный кризис в свою пользу, пишет The Independent. В частности, он указал на наличие доказательств того, что противники Лондона стараются преувеличить слабости Великобритании, чтобы навредить ей.
Independent: министр обороны Британии обвинил «врагов» в попытках ослабить страну с помощью коронавирусного кризиса
Reuters
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что враги Великобритании пытаются использовать коронавирусный кризис в свою пользу, пишет The Independent.
 
Выступая перед парламентским комитетом обороны при палате общин, он, в частности, указал на наличие доказательств того, что некоторые противники Британии пытаются преувеличить её слабости, чтобы навредить Лондону.
 
Другие, по его словам, пытаются использовать ситуацию, чтобы с помощью разногласий или экономической неопределённости посодействовать своему собственному развитию.
 
Уоллес также признал, что Совет национальной безопасности Британии не собирался с момента начала эпидемии.
 
Глава британского оборонного ведомства также поддержал идею о международном расследовании в отношении начавшейся в Китае вспышки COVID-19.
 
Как напоминает издание, после того как в Соединённом Королевстве было введено чрезвычайное положение, британских военных привлекли для содействия в борьбе с глобальной пандемией.
 
Среди прочего, вооружённые силы в настоящий момент помогают Национальной службе здравоохранения Великобритании в поиске и развёртывании средств индивидуальной защиты для врачей и медсестёр, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, говорится в статье.
 
Как сообщил Уоллес, на данный момент коронавирус подтверждён у 80 британских военных.
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