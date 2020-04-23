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Business Insider: коронавирус грозит банкротством десяткам тысяч американских ресторанов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Национальная ассоциация ресторанов обратилась в конгресс США с призывом выделения дополнительных средств поддержки ресторанного бизнеса, сообщает Business Insider. По данным ассоциации, пандемия грозит закрытием около 50 тыс. американских ресторанов.
Business Insider: коронавирус грозит банкротством десяткам тысяч американских ресторанов
Reuters

Представители ресторанного бизнеса США надеются на дополнительную поддержку правительства на фоне опасений массового закрытия заведений из-за распространения коронавируса, пишет Business Insider.

По данным Национальной ассоциации ресторанов, 8 млн занятых в индустрии сотрудников уже потеряли работу или были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Это означает, что по всей стране без работы остались двое из трёх работников ресторанов и кафе.
 
В ассоциации также отмечают, что американская индустрия общественного питания только за один март потеряла около $30 млрд, а в апреле потери могут составить $50 млрд. Ожидается, что к концу 2020 года убытки кафе и ресторанов составят $240 млрд.
 
«Ресторанный бизнес сильнее других пострадал от мер по борьбе с коронавирусом, здесь произошло большее сокращение продаж и числа рабочих мест, чем в любой другой индустрии в стране», — приводит Business Insider отрывок из письма пресс-секретаря Шона Кеннеди ассоциации конгрессу США.
 
Кеннеди также добавил, что индустрию общественного питания ждёт самое медленное восстановление, на что указывает опыт предыдущих кризисов. Он призвал правительство выделить $240 млрд в отдельный фонд для поддержки ресторанов в непростой период восстановления после окончания пандемии. 
 
В ассоциации также призвали внести коррективы в программу поддержки и помощи частным лицам и бизнесу численностью до 500 человек, в частности, обеспечить большую гибкость в отношении погашения задолженностей, возникших в результате необходимости закрытия. Кроме того, представители индустрии предложили ввести налоговые льготы и программу грантов для ресторанов, следующих указаниям по сдерживанию коронавируса в США. 
 
По данным национальной ассоциации, во время пандемии закрылись около 3% американских ресторанов, то есть 30 тыс. заведений. В начале апреля о закрытии в течение месяца объявили владельцы ещё 5% заведений. Ожидается, что после победы над пандемией могут не открыться около 50 тыс. ресторанов, передаёт Business Insider.
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Business Insider США Северная Америка
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