Hill: пока Америка занята коронавирусом, противники проверяют её боеготовность

«Противники США» увидели удобную возможность проверить боеготовность американской армии в период пандемии, утверждает The Hill. В течение нескольких недель размять военные мускулы решили Северная Корея, Иран, Россия и Китай. Эксперты признают, что в кризис непросто скоординировать ответ, однако утверждают, что размер ВС США и размах их действий должны устрашить потенциального неприятеля.

Пока весь мир занят борьбой с пандемией, «противники США» проверяют на прочность американскую оборону, пишет The Hill.

Как утверждает издание, поскольку из-за режима самоизоляции вооружённые силы США оказались стеснены в перемещениях, в последние пару недель Россия, Китай, Иран и Северная Корея не преминули воспользоваться случаем и посмотреть на уровень боевой готовности Вашингтона на море, в небе и на суше.

«Насколько именно разрознена американская армия? Они хотят знать», — комментирует директор программы оборонных исследований вашингтонского Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) и бывшая сотрудница Пентагона Сюзанна Блюм.

Так, во вторник 14 апреля Пхеньян осуществил ракетные пуски. Затем в среду, ровно неделю спустя после того, как американские ВВС перехватили два российских самолёта близ Аляски, ещё один российский истребитель опасно близко подлетел к разведывательному самолёту ВМС США. В тот же день в Персидском заливе 11 иранских кораблей, принадлежащих Военно-морским силам Корпуса стражей Исламской революции, неоднократно подходили близко к кораблям ВМС и Береговой охраны США. А Пекин тем временем разминает мускулы в Тихоокеанском регионе, в особенности в Южно-Китайском море, и уже успел затопить вьетнамское рыболовное судно и отметиться своим авианосцем неподалёку от территориальных вод Японии и Тайваня.

По словам Блюм, «Ираны и Китаи нашего мира всегда ищут возможности» — и они увидели их сейчас, когда американская армия вынуждена приспосабливать свои действия к условиям, диктуемым пандемией.

Как подчёркивает эксперт по глобальной безопасности Центра стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) Джон Альтерман, противники США далеко не в первый раз демонстрируют свою мощь, однако сейчас впервые за долгое время американские вооружённые силы, как и вся страна вообще, также озабочены масштабной угрозой в сфере здравоохранения.

По данным на 17 апреля, коронавирусом в США были заражены 3 тыс. военных. Чтобы воспрепятствовать распространению заболевания, Пентагон ввёл ограничения на передвижение войск, а также продлил запрет на поездки состава за рубеж и внутри страны до 30 июня. Были отменены учения, ротация войск и заходы в порты для кораблей.

«Мне кажется, что в этот раз ситуация, главным образом, отличается не тем, что делают наши противники, а тем, что нам сложнее организовать скоординированный ответ», — считает Альтерман.

Как напоминает The Hill, авианосец Theodore Roosevelt, на котором было выявлено более 500 заражённых, стал самым выдающимся примером оказавшегося не у дел из-за коронавируса военного объекта США. На корабле, на котором служат порядка 4,8 тыс. человек, COVID-19 заразились более 500 человек, а командира Бретта Крозье, который пытался в рапорте объяснить начальству неотложность ситуации и добиться эвакуации, уволили за то, что из-за него документ просочился в прессу.

Тем не менее Пентагон настаивает, что, несмотря на пандемию, Америка продолжает осуществлять миссии в интересах национальной безопасности по всему миру. «Могу вам доложить, что уровень нашей готовности по-прежнему высок, мы остаёмся в боеготовности и в состоянии остановить и одержать верх над любым, кто попытается воспользоваться ситуацией в период кризиса», — заверил глава Объединённого комитета начальников штабов генерал Марк Милли. При этом глава Пентагона Марк Эспер признал, что военным, к примеру в подлодках, непросто соблюдать режим социального дистанцирования, и, естественно, эти правила далеко не везде неукоснительно соблюдаются.

Сюзанна Блюм отмечает, что в столь непростые времена военному руководству трудно балансировать две задачи: заботиться о здоровье состава, что само по себе влияет на уровень боеготовности, и продолжать выполнять миссии ведомства в обычном порядке. Впрочем, по мнению аналитика, противников должны отпугивать уже сам размер американской армии и масштабы её действий по всему миру. «В столь сложных и проблемных условиях многие факторы работают нам на руку», — уверена Блюм.