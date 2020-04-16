Washington Examiner: иранские суда опасно сблизились с флотом ВМС США в Персидском заливе
11 иранских военных судов осуществили агрессивное сближение с группой американских боевых кораблей в Персидском заливе, сообщает The Washington Examiner.
11 иранских военных судов осуществили агрессивное сближение с группой американских боевых кораблей в Персидском заливе, сообщает The Washington Examiner.
Президент России Владимир Путин обозначил сроки исполнения очередных поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Министерство спорта России предложило внести изменения в порядок формирования национальных сборных команд в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе с 17 апреля вводится обязательный 14-дневный режим изоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани.
Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал, что центровой Тимофей Мозгов был готов помочь команде в плей-офф Евролиги.
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи не состоится в июне, он может пройти осенью.
Несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки.
Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.
Анархист Дмитрий Цибуковский задержан в Туле после обыска в его квартире. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
Самолёты и подводная лодка Черноморского флота отработали во время учений в Чёрном море уничтожение группы кораблей условного противника.
Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета до 20 апреля проанализировать меры по борьбе с коронавирусом, которые принимаются в регионах, и дать им оценку.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Исинбаева кардинально сменила имидж.
Уполномоченный по правам президента по защите прав предпринимателей Борис Титов прокомментировал решение главы Минэкономразвития Максима Решетникова лично проверить ситуацию с выдачей кредитов бизнесу в условиях распространения коронавируса.
В Брянской области скончался первый из заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева прокомментировала отмену ледового шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии.
Ледовое шоу Prism on Ice, которое должно было пройти в Японии с участием известных фигуристов, отменено из-за пандемии коронавируса.
За сутки в России умерли 34 человека с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксированы в 78 российских регионах.
В России за сутки выявили 3448 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением вируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в России составляет 27 938.
Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какие меры следует принимать аллергикам в сезон цветения берёзы.
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) утвердил состав национальной команды на соревновательный сезон-2020/21.
В рамках проекта RT #ПочтаПобеды пришло письмо ветерану Николаю Васильевичу Ключникову, который пошёл на войну добровольцем в 15 лет. Он перегонял самолёты, летал в составе военного экипажа на задания по всему СССР.
Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» может получить £250 млн от нового спонсора за переименование стадиона.
Представители самопровозглашённой Луганской народной республики и Киева начали обмен пленными в Донбассе, сообщает Интерфакс.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, председатель комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Исинбаева вошла в состав комиссии по восстановлению статуса ВФЛА в World Athletics.
На Украине за сутки выявили 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заразившихся составило 4161.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева избрана председателем комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Число вылечившихся от коронавирусной инфекции COVID-19 пациентов в Москве за сутки выросло на 189.
Власти Москвы не рассматривают вариант введения продуктовых карточек. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
На открытии торгов в четверг, 16 апреля, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Из больниц Московской области всего выписали 105 человек после лечения от коронавирусной инфекции COVID-19.
Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов французского «Марселя».
В Донбассе завершилась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом. Представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова заявила, что обмен завершился без происшествий.
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил заявил, что достиг успеха благодаря занятиям смешанными единоборствами (ММА).
Совет при президенте России по правам человека просит Совет Федерации отклонить законопроект об установлении 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
В России сделано более 1,6 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19, за последние сутки число тестов превысило 95 тыс.
Легендарный игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен рассказал о том, что был уволен со своей должности в команде.
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал все страны мира взять на себя обязательство о сокращении военных бюджетов на 10—15% из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт покинет должность консультанта по баскетбольным операциям в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс».
Телеканал RT провёл стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу», выпуск получил название «Кризисные меры».
В Донбассе началась процедура обмена пленными между самопровозглашённой Донецкой народной республикой и Киевом, передаёт РИА Новости.
Цена на нефть марки Brent растёт в ходе торгов в четверг, 16 апреля.
Владелец итальянского футбольного клуба «Брешиа» Массимо Челлино высказал мнение о возможном возобновлении сезона Серии А, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и владелец клуба «Шарлотт Хорнетс» Майкл Джордан поделился мыслями о документальном сериале «Последний танец», в котором рассказывается о «Чикаго Буллз» 1990-х годов.
Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за сильного ветра.
Согласно макроэкономическому обзору Национального рейтингового агентства (НРА), суммарный ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики России может составить 17,9 трлн рублей.
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) хотят доиграть приостановленный из-за пандемии коронавируса сезон до 30 июня.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
В инфекционной больнице в Коммунарке проходят лечение 493 пациента, у 328 из которых подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко.