WSJ: Иран отпустил британский танкер Stena Impero накануне сессии Генассамблеи ООН

Власти Ирана объявили о прекращении задержания британского танкера Stena Impero, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечает издание, исламская республика предприняла этот шаг незадолго до начала очередной сессии Генассамблеи ООН. Впрочем, шведские владельцы Stena Impero заявили, что пока судно по-прежнему находится в иранском порту.
После многомесячного задержания британский танкер Stena Impero был отпущен иранскими властями, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление тегеранских властей. Отмечается, что это событие произошло незадолго до начала очередной сессии Генассамблеи ООН.
Издание напоминает, что Иран обвинял Stena Impero в нарушении правил судоходства. Инцидент произошёл спустя две недели после того, как Тегеран пригрозил применить меры в ответ на задержание иранского танкера британскими ВМС у берегов Гибралтара: тогда Лондон объяснил своё решение тем, что иранское судно собиралось доставить нефть в Сирию, нарушая санкции ЕС.
«Судебный процесс завершён, и условия прекращения задержания соблюдены, поэтому танкер может продолжить свой путь», — приводит издание слова пресс-секретаря иранского правительства Али Рабии. Между тем, шведские владельцы танкера заявили, что пока не получали извещения от иранских властей и судно всё ещё остаётся в порту иранской провинции Хормозган.
The Wall Street Journal напоминает, что «танкерный кризис» резко ухудшил отношения между Великобританией и Ираном, в то время как Вашингтон продолжал давить на своих европейских союзников, призывая их присоединиться к кампании по изоляции исламской республики. Выйдя из иранской ядерной сделки, США ввели жёсткие антииранские санкции, однако европейские страны не стали разрывать договор и прилагали усилия для его сохранения.
Как отмечает издание, даже несмотря на то, что новое правительство Великобритании хочет установить более тесные контакты с Вашингтоном, оно всё равно продолжило поддерживать ядерную сделку с Ираном. Глава британского МИД Доминик Рааб не раз заявлял, что сделка соответствует европейским интересам.
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