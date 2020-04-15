Times: испытание Пхеньяном «убийцы авианосцев» ставит под вопрос переговоры с США

В КНДР провели запуск крылатых ракет, которые считаются угрозой для американских и южнокорейских боевых кораблей, пишет The Times. По мнению издания, эти учения усиливают ощущения, что Пхеньян, несмотря на попытки договориться с Вашингтоном, возвращается на путь развития военных технологий.

Накануне войска КНДР испытали крылатые ракеты. Тем самым Пхеньян породил опасения, что он разрабатывает оружие для уничтожения авианосцев, тем самым угрожая военно-морским силам Вашингтона и Сеула, пишет The Times.

Пятый ракетный запуск за этот год был приурочен ко дню рождения основателя страны Ким Ир Сена. Эта дата, а также предстоящие в Южной Корее выборы часто служат поводом для демонстрации военной мощи, отмечает издание.

По информации Объединённого комитета начальников штабов южнокорейских Вооружённых сил, несколько противокорабельных ракет наземного базирования были запущены в сторону Японского моря с северо-восточного побережья. Они пролетели 100 миль перед падением в воду.

Первый запуск «убийцы авианосцев», известного под названием Kumsong-3 или KN-19, состоялся в июне 2017 года в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. В то время ракета привлекла внимание и вызвала тревогу, потому что потенциально угрожала морским объектам, в том числе американскому флоту, напоминает The Times.

Впрочем, некоторые эксперты усомнились в военных возможностях КНДР. Так, американский военный аналитик Джон Шиллинг считает, что ракеты не смогут потопить ни один авианосец ВМС США просто потому, что им не удастся его обнаружить.

В отличие от баллистических ракет малой и средней дальности, которые КНДР запускала четыре раза в этом году, испытания крылатых ракет не запрещены резолюциями ООН. Тем не менее продолжающиеся испытания оружия усиливают ощущение, что Ким теряет надежду на дипломатическое урегулирование, которая появилась после его трёх встреч с президентом Трампом, и возвращается на путь развития военных технологий, рассуждает издание.