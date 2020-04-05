El País: экономисты не увидели смысла в отмене санкций в условиях пандемии

Экономисты сочли нецелесообразной приостановку санкций в условиях распространения коронавируса, несмотря на ширящиеся призывы пересмотреть внешнеполитическую стратегию, пишет El País. В частности, эксперты не увидели связи между санкциями и чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения в странах, пострадавших от Covid-19.

Пандемия заставила задуматься о пересмотре внешнеполитических стратегий, в том числе экономические санкции против стран, сильно пострадавших от распространения коронавируса, пишет El País.

Критики санкционной политики утверждают, что вводимые меры зачастую плохо продуманы и редко приводят к ожидаемым результатам. При этом сторонники полагают, что эффективность санкций заметно возросла в последние годы.

Тем не менее, на фоне распространения коронавируса в ООН призвали временно приостановить действия ряда ограничительных мер. К призыву также присоединился президент России Владимир Путин предложивший лидерам G20 отменить санкции.

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. Я говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей. Это чисто гуманитарный вопрос», — заявил Путин.

Ряд аналитиков поддерживают предложение российского лидера. «Я против большинства экономических санкций. Учитывая обстоятельства, я считаю, что их следует приостановить на оставшуюся часть года ради глобальной борьбы с Covid-19», — приводит издание слова экономиста Джеффри Сакса.

Однако другие эксперты полагают, что отсутствие санкций развяжет руки тем, кто и раньше нарушал международные нормы, включая Путина.

В частности, по словам руководителя Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланда Фройденштайна, Россия пытается ослабить санкции, сегментируя их. «Но причины, то есть аннексия украинского полуострова и его вхождение в состав страны, никуда не делись, и Москва не сотрудничает в выполнении международных соглашений. Поэтому Путин прибегает к гуманитарным соображениям», — отметил Фройденштайн.

При этом аналитики не видят связи между санкциями, введёнными в отношении России, и чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

«Нет ничего нового в том, что в этой стране и в других странах существует критика против санкций. Поэтому Кремль воспользовался разочарованием, вызванным отсутствием помощи со стороны Евросоюза против коронавируса и этой пиар-акцией, чтобы управлять общественным мнением», —добавил экономист.

Главный инициатор и сторонник санкций США предпочитает игнорировать появившиеся призывы об отмене санкций против России, Ирана, Северной Кореи, Кубы и Венесуэлы.

Как пишет El País, несмотря на то, что в Тегеране также настаивают на приостановке санкций, вопреки надеждам Вашингтона, Covid-19 не ускорит распад исламской республики.

Вместе с тем, издание предполагает, что в Пхеньяне, в свою очередь, не слишком заинтересованы в отмене санкций, судя по недавнему возобновлению ракетных пусков.