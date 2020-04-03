Washington Post: в ЕС опасаются, что коронавирус убьёт и сам союз

Европейские лидеры высказывают опасения, что кризис с коронавирусом может оказаться слишком тяжёлым для союза и он не выдержит эту проверку на прочность, пишет Washington Post. Так, под вопрос уже поставлен один из фундаментальных принципов объединения — что открытые границы несут в себе мир и процветание.

Пандемия коронавируса углубляет линии раздора в Европе, так что некоторые лидеры опасаются, что их союзу может прийти конец, пишет Washington Post. Единству Евросоюза уже много раз угрожали разные кризисы, но сейчас, если лидерам не удастся выработать единый ответ на проблему, то всему проекту может грозить смерть, отмечают авторы статьи.



Они пишут, что изначально европейские страны поставили национальные интересы в приоритет перед общеевропейскими. И этим воспользовались Россия и Китай, которые поставляли гуманитарную помощь и включили риторику спасителей. Всё же после европейские страны собрались и стали помогать Италии в большем объёме, чем Китай. Однако по-прежнему у всех стран разные подходы, и, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заполучил для себя чрезвычайные полномочия, что противоречит ключевым понятиям европейской демократии.



Впрочем, авторы статьи называют «характерно беззубым» ответ Европы на действия Орбана. Тот теперь может в своём правлении обходить национальный парламент и объявлять чрезвычайное положение без конечной даты. Половина европейских стран выпустили заявления с осуждением тех, кто злоупотребляет чрезвычайными мерами, но при этом Венгрию по имени не называли.



Всё вместе это может перевесить союзные тенденции. Как отмечает итальянский политолог Натали Точчи, коронавирус не просто выявил проблемы, но и затронул все сферы, сделал акцент на уже существующей динамике, вывел проблемы в крайнюю степень. О проблеме существования Евросоюза в дальнейшем заговорил и Норберт Рёттген, который может стать новым канцлером Германии в будущем.



После того как сразу девять стран запросили у Брюсселя материальную помощь, министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра сказал, что европейским властям надо бы изучить, почему у некоторых стран не было достаточной финансовой подушки, чтобы побороть кризис самостоятельно. И эти слова вызвали бурю возмущения в Евросоюзе, поскольку лидеры посчитали, что Голландия пытается сделать из кризиса в сфере здравоохранения «налоговое моралите». Видеоконференция, которая прошла на прошлой неделе между лидерами ЕС, должна была быть короткой сверкой часов, а вылилась в резкие трёхчасовые споры.



Недостаток солидарности среди европейцев, опасаются эксперты, может представлять собой смертельную опасность для всего блока. В прошлом подобная ситуация была в 2008 году. И европейские страны снова задаются вопросом: если более богатые члены союза не хотят поддерживать более слабых членов, то в чём тогда для них вообще смысл членства?



Как отмечают политологи, о нынешней ситуации позже будут вспоминать так же, как сейчас о временах падения Берлинской стены. Поэтому европейским странам очень важно создать правильное впечатление о себе. И сейчас и Франция, и Германия активно помогают Италии, однако первоначальная их нерешительность сильно контрастировала с активной помощью Китая и российскими военными в Италии.



Причём по сравнению с 2008 годом многое изменилось: США ведут себя более враждебно, Китай укрепился, а также в самой Европе националисты, евроскептики и противники демократии набрали вес. И если Европа не справится, «националистские инстинкты» станут крепче. Речь идёт, в том числе, о довольно сильной в Италии «Лиге» Маттео Сальвини, который уже заявил, что после победы над вирусом европейцам нужно будет задуматься о будущем ЕС.



Как отмечают авторы статьи, есть признаки того, что европейские страны разработают план по спасению экономики, но подобный раздор может возыметь долгосрочные последствия. Например, если немцы считают итальянцев носителями чумы. Кроме того, останутся вопросы относительно ценностей и идеалов. Ведь теперь всё больше сомнений в главном постулате ЕС: что открытые границы принесут мир и процветание.



С другой стороны, если Европа справится со столь мощным кризисом, то она может выйти из него сильнее, чем прежде, пишет Washington Post.



