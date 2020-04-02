Fox: конец ЕС и тяжёлые времена для России — экс-сотрудница Белого дома о последствиях коронавируса

Поприветствуем Кейти Макфарланд, бывшего заместителя советника Трампа по национальной безопасности. Кейти, я читаю ваши работы, ваши книги. Как мне известно, вы размышляете о том, что будет потом, после вспышки вируса. Я хотел бы обсудить с вами как с человеком, знающим мир, какие последствия ждут Европу, Россию, Иран и Китай.

Давайте начнём с Европы.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Хорошо.

Как я понимаю, вы считаете, что нынешняя ситуация приведёт к развалу Европы, верно?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Да, Европейский союз был учреждён для того, чтобы между странами не было границ, чтобы люди могли свободно передвигаться, бизнес и деньги могли свободно перемещаться. А что сейчас произошло? Каждая из этих стран устанавливает контрольно-пропускные пункты, чтобы не дать людям въезжать или выезжать из страны. Так что весь замысел Евросоюза потерпел крах, в частности потому, что ЕС слишком медленно реагировал. Этим занимались сами страны, а не Евросоюз. Так что им конец. Следующий вопрос.

Я ознакомился с переводными материалами итальянской прессы. Они по-настоящему злы на остальную Европу, поскольку в то самое время, когда Италия быстро шла ко дну, европейские страны ничего не предприняли. Хорошо, ЕС разваливается. Это можно увидеть даже с большого расстояния.

Давайте перейдём к России. Сейчас появляются различные видео с Путиным в защитном костюме, а рядом с ним человек, тест которого (на коронавирус. — ИноТВ) впоследствии дал положительный результат. Но меня интересует лишь экономика России. Как я понимаю, вы полагаете, что её ожидают крайне тяжёлые времена, верно?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Именно так. Начнём с того, что Россия уже в плохой форме, поскольку цены на нефть упали, а ведь это их главный экспортный товар, главный источник дохода, главный источник средств для правительственных расходов. Но теперь они оказались в состоянии ценовой войны с саудовцами, а последние в этой ценовой войне, вероятно, смогут продержаться дольше России.

По-моему, Россия в плохой форме. Они в конце концов примут на себя главный удар саудовцев, решивших, что они вновь хотят контролировать мировой рынок нефти. Саудовская Аравия собирается вытеснить и задавить русских. Кроме того, саудовцы предпринимают реальные попытки разделаться с американской сланцевой добычей так, чтобы остались только они и чтобы после завершения пандемии коронавируса они вновь стали крупнейшим поставщиком нефти.

Хорошо. Давайте перейдём к Ирану. Кейти, мы обсуждали это ранее. Я предвижу там смену режима, а вы?

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД: Я тоже. Иран в случае с пандемией совершил огромное количество ошибок. И это привело к перенапряжению их и без того не особо хорошей системы общественного здравоохранения.

Во-вторых, вся экономика и весь доход Ирана зависят от экспорта нефти. И вот на фоне нефтяных санкций и полного обрушения цен на сырьё что остаётся Ирану? Им придётся урезать государственные расходы, урезать траты правительства в то самое время, когда им нужно их увеличивать. А ещё и население у них уже крайне недовольно муллами*. Люди считают, что муллы плохо управляют экономикой. Так что, по-моему, Иран действительно подошёл к переломному моменту. И, скажем, в ближайший год или около того в Иране произойдёт определённая смена режима.

Что касается Соединённых Штатов, мы можем либо вести переговоры с нынешними парнями (в Иране. — ИноТВ), поскольку существует такое желание, а можем вести переговоры уже с теми, кто придёт на смену. Нынешние парни, нынешний режим заявил, что они не хотят никакой помощи с коронавирусом и что они разберутся с этим самостоятельно. Но я так не думаю.

Дата выхода в эфир 31 марта 2020 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).