Le Figaro: Еврокомиссия заподозрила Будапешт в борьбе не с коронавирусом, а с демократией

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила страны — члены Евросоюза, что во имя борьбы с коронавирусом они не должны предавать европейские ценности и свободы, пишет Le Figaro. Заявление главы Еврокомиссии главным образом предназначено Венгрии, где президент Виктор Орбан благодаря закону о чрезвычайной ситуации получил неограниченную власть.

Во вторник президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предостерегла страны — члены ЕС от того, чтобы воспользоваться пандемией коронавируса для ограничения фундаментальных свобод своих граждан, сообщает Le Figaro. «Европейский союз основан на ценностях свободы, демократии, верховенства закона и уважения прав человека. Это наши общие ценности. Мы должны их соблюдать и защищать даже в эти сложные времена», — подчеркнула фон дер Ляйен. По её словам, все экстренные меры должны быть пропорциональными и применяться только по необходимости.

Как отмечает издание, в своём заявлении президент Еврокомиссии не просто напоминает об общем порядке, но и предупреждает конкретно Будапешт, где в понедельник приняли закон о предоставлении безграничной и бессрочной власти президенту Виктору Орбану. «Уже много лет я мечтаю о Соединённых Штатах Европы, — прокомментировал такой шаг бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. — Именно поэтому у меня есть право и обязанность сказать, что после того, что сделал Орбан, ЕС должен нанести удар и заставить его поменять своё мнение». Ренци также призвал исключить Венгрию из Евросоюза.

Французская газета подчёркивает, что пока Еврокомиссия не собирается клеймить Будапешт: она предпочитает глобальный подход и выражает свой взгляд на вопрос верховенства закона. Кроме того, руководящий орган ЕС проводит глубокий анализ чрезвычайных мер, принятых в различных государствах, состоящих в ЕС. Согласно объяснению представителей комиссии, они собираются «изучить принятые законы и то, как они исполняются», при этом указывая, что буква закона и его исполнение на местах могут не совпадать. Проверка не обойдёт стороной и Бельгию, где неделю назад премьер-министр Софи Вильмес получила особые полномочия на полгода. «Если мы должны действовать, мы будем действовать», — предупредил один из европейских дипломатов.

На настоящий момент обсуждение ситуации с верховенством закона в Венгрии и Польше в Европейском совете не продвигается, хотя против двух государств начата процедура по статье 7 договора о Евросоюзе. Заседание министров по европейским делам отменили из-за пандемии коронавируса. Le Figaro подчёркивает, что процедура по 7-й статье имеет свои ограничения: решение должно быть принято единогласно всеми странами — членами ЕС, поэтому если Венгрия и Польша выступят единым фронтом, к ним не смогут применить никаких санкций.