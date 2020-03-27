Euronews: генсек ООН призывает весь мир вступить в глобальную войну с коронавирусом

Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира проявить солидарность и скоординировать усилия, чтобы эффективнее вести войну против коронавируса. Он также подчеркнул в интервью Euronews, что ради спасения миллионов людей, которые могут погибнуть и-за опасной инфекции, надо использовать самые жёсткие меры, чтобы выполнить все рекомендации ВОЗ и поддержать мировую экономику.

Как по-вашему, можно сказать, что Всемирная организация здравоохранения потеряла в борьбе с вирусом драгоценное время? Учитывая, что ещё в декабре были предупреждения о его передаче от человека к человеку.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Я думаю, что Всемирная организация здравоохранения руководствовалась чёткими принципами с самого начала. Это государства — члены ООН отреагировали не сразу. Но теперь нет смысла обвинять друг друга и выяснять, кто больше виноват.

Сегодня необходимые действия заключаются в объединении всех здоровых сил на скоординированной основе, чтобы положить конец распространению пандемии и обеспечить получение эффективной помощи гражданами и предприятиями за счёт массированной мобилизации средств. Без этого в нынешней ситуации не обойтись. Мы сейчас находимся в условиях войны против коронавируса. Мы должны справиться с этим, прибегнув к мерам «экономики военного времени».

Вы говорите о «военной экономике, военной ситуации» — но с другой стороны, призываете к глобальному прекращению огня. Некоторые могут сказать, что это весьма амбициозно, учитывая, что война идёт на нескольких фронтах. Вы, очевидно, поддерживаете контакты с воюющими группировками в разных частях мира? Согласны ли они сложить оружие, учитывая ситуацию?

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Да, я дал поручение всем моим специальным посланникам в Сирии, Йемене, Ливии и в других местах, где есть конфликты, убедиться, что пушки смолкли. И некоторые из воюющих группировок уже дали положительный ответ. В других местах мы наблюдаем сотрудничество с нашими структурами в том, что касается противостояния COVID-19.

К сожалению, ряд террористических организаций, которые никого и ничто не уважают, отказываются. Так, на днях террористическая группировка «Аш-Шабаб» напала на армию Чада, в результате чего погибли 93 военнослужащих. Я хочу выразить глубокие соболезнования народу Чада. Но я констатирую, что в мире растёт осознание того, что приоритетна только одна война: это война с коронавирусом.

Война с вирусом, да! Но для многих простых людей она может принести огромные перемены в жизни. Международная организация труда заявила, что до 25 миллионов человек могут потерять работу — так что коронавирусный кризис рискует перерасти в рецессию и новую «великую депрессию» в глобальном масштабе.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Но именно поэтому необходимо чётко сформулировать стратегию! Её главные шаги заключаются в искоренении вируса и создании условий для скорейшего подъёма экономики. Если всё сделать именно так, объединив усилия, то речь будет идти не просто о сдерживании и смягчении последствий — процессе, который будет длиться долгие месяцы.

Нет, мы должны «сломать кривую», мы должны задавить вирус на корню, чтобы не дать развиться той динамике, о которой вы говорите. И в то же время мы должны мобилизовать ресурсы, о которых я говорил. Выделить двузначный показатель мировой экономики именно на то, чтобы поддержать простых людей, которые потеряют работу или зарплату, чтобы поддержать бизнес, который должен выжить, и задать потом импульс восстановлению экономики. Но до того мы должны взять пандемию под контроль.

Одним словом, господин Гутерреш, вы сохраняете надежду?

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Я думаю, что люди осознали, что всё это очень серьёзно и будет ещё серьёзнее, если мир не проявит солидарность и не сможет эффективно скоординировать усилия. Если мы не остановим развитие вируса, речь будет идти о миллионах инфицированных — миллионах людей, которые могут умереть! И речи не может идти о том, чтобы допустить это. Снова повторюсь: у нас нет альтернативы жёстким мерам, сформулированным Всемирной организацией здравоохранения, и мощной мобилизации ресурсов для поддержки семей и предприятий на плаву.

Господин генеральный секретарь ООН, большое спасибо, что присоединились к нам в эфире Euronews!



Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года.

