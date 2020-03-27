Euronews Оригинал

Euronews: генсек ООН призывает весь мир вступить в глобальную войну с коронавирусом
Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все страны мира проявить солидарность и скоординировать усилия, чтобы эффективнее вести войну против коронавируса. Он также подчеркнул в интервью Euronews, что ради спасения миллионов людей, которые могут погибнуть и-за опасной инфекции, надо использовать самые жёсткие меры, чтобы выполнить все рекомендации ВОЗ и поддержать мировую экономику.
Как по-вашему, можно сказать, что Всемирная организация здравоохранения потеряла в борьбе с вирусом драгоценное время? Учитывая, что ещё в декабре были предупреждения о его передаче от человека к человеку.
 
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, генеральный секретарь ООН: Я думаю, что Всемирная организация здравоохранения руководствовалась чёткими принципами с самого начала. Это государства — члены ООН отреагировали не сразу. Но теперь нет смысла обвинять друг друга и выяснять, кто больше виноват.
 
Сегодня необходимые действия заключаются в объединении всех здоровых сил на скоординированной основе, чтобы положить конец распространению пандемии и обеспечить получение эффективной помощи гражданами и предприятиями за счёт массированной мобилизации средств. Без этого в нынешней ситуации не обойтись. Мы сейчас находимся в условиях войны против коронавируса. Мы должны справиться с этим, прибегнув к мерам «экономики военного времени».
 
Вы говорите о «военной экономике, военной ситуации» — но с другой стороны, призываете к глобальному прекращению огня. Некоторые могут сказать, что это весьма амбициозно, учитывая, что война идёт на нескольких фронтах. Вы, очевидно, поддерживаете контакты с воюющими группировками в разных частях мира? Согласны ли они сложить оружие, учитывая ситуацию?
 
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Да, я дал поручение всем моим специальным посланникам в Сирии, Йемене, Ливии и в других местах, где есть конфликты, убедиться, что пушки смолкли. И некоторые из воюющих группировок уже дали положительный ответ. В других местах мы наблюдаем сотрудничество с нашими структурами в том, что касается противостояния COVID-19.
 
К сожалению, ряд террористических организаций, которые никого и ничто не уважают, отказываются. Так, на днях террористическая группировка «Аш-Шабаб» напала на армию Чада, в результате чего погибли 93 военнослужащих. Я хочу выразить глубокие соболезнования народу Чада. Но я констатирую, что в мире растёт осознание того, что приоритетна только одна война: это война с коронавирусом.
 
Война с вирусом, да! Но для многих простых людей она может принести огромные перемены в жизни. Международная организация труда заявила, что до 25 миллионов человек могут потерять работу — так что коронавирусный кризис рискует перерасти в рецессию и новую «великую депрессию» в глобальном масштабе.
 
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Но именно поэтому необходимо чётко сформулировать стратегию! Её главные шаги заключаются в искоренении вируса и создании условий для скорейшего подъёма экономики. Если всё сделать именно так, объединив усилия, то речь будет идти не просто о сдерживании и смягчении последствий — процессе, который будет длиться долгие месяцы.
 
Нет, мы должны «сломать кривую», мы должны задавить вирус на корню, чтобы не дать развиться той динамике, о которой вы говорите. И в то же время мы должны мобилизовать ресурсы, о которых я говорил. Выделить двузначный показатель мировой экономики именно на то, чтобы поддержать простых людей, которые потеряют работу или зарплату, чтобы поддержать бизнес, который должен выжить, и задать потом импульс восстановлению экономики. Но до того мы должны взять пандемию под контроль.
 
Одним словом, господин Гутерреш, вы сохраняете надежду?
 
АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ: Я думаю, что люди осознали, что всё это очень серьёзно и будет ещё серьёзнее, если мир не проявит солидарность и не сможет эффективно скоординировать усилия. Если мы не остановим развитие вируса, речь будет идти о миллионах инфицированных миллионах людей, которые могут умереть! И речи не может идти о том, чтобы допустить это. Снова повторюсь: у нас нет альтернативы жёстким мерам, сформулированным Всемирной организацией здравоохранения, и мощной мобилизации ресурсов для поддержки семей и предприятий на плаву.
 
Господин генеральный секретарь ООН, большое спасибо, что присоединились к нам в эфире Euronews!

Дата выхода в эфир 26 марта 2020 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Euronews Франция Европа
теги
G20 бедность беженцы безработица Ближний Восток болезнь вирус ВОЗ гуманитарная помощь Европа Евросоюз здоровье карантин коронавирус Красный Крест кризис лекарство МВФ ООН помощь США экономика экономический кризис эпидемия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров