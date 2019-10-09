Das Erste: США не заплатили ни цента — к концу месяца ООН останется без денег

К концу месяца в ООН закончатся деньги, и платить сотрудникам будет нечем. Об этом генсек организации Антониу Гутерреш сообщил в письме ко всем входящим в неё странам. Из 193 государств взносы за текущий год внесли только 129, причём одним из самых злостных неплательщиков оказались США, передаёт немецкий телеканал Das Erste.
В ООН входят 193 государства, однако взносы за 2019 год до сих пор внесли только 129 стран, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Причём плохой дисциплиной в этом смысле на протяжении долгого времени отличаются, в первую очередь, США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил всем странам, входящим в ООН, письмо с предупреждением о худшем финансовом кризисе в организации за последние десять лет. Резервы свободных средств будут исчерпаны до конца месяца, после чего платить сотрудникам и поставщикам будет нечем.
Как сообщает Das Erste, из 193 государств ежегодный взнос пока внесли только 129. Профинансировать Генеральную Ассамблею в сентябре удалось только благодаря излишкам средств, сохранившимся с прошлого года. В общей сложности бюджету ООН сейчас не хватает 30% от общей суммы взносов.
При этом США до сих пор не заплатили ни цента, подчёркивает немецкий телеканал. Не называя имён, Гутерреш в своём экстренном письме подразумевал, прежде всего, США. Их доля в сумме взносов составляет 22%, что делает их крупнейшим плательщиком, существенно превосходящим в этом плане другие государства в составе ООН.
Правда, при этом США являются и одним из самых ненадёжных плательщиков, отмечает Das Erste. К тому же американский президент Дональд Трамп не устаёт напоминать о том, как мало значения он придаёт Организации Объединённых Наций. В этом году США снова не заплатили ООН ни цента.
Германия перечислила свой взнос в ООН на сумму примерно $170 млн ещё в феврале. Это примерно 6% от общего бюджета организации, подчёркивает немецкий телеканал.
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