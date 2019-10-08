SRF: фермеры не умеют считать — миллиарды из бюджета ЕС потрачены не по назначению

Проверка показала, что миллиарды евро из бюджета Евросоюза за минувший год были потрачены ненадлежащим образом, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF. 2,6% всей суммы дотаций ЕС были израсходованы с нарушениями. Впрочем, глава Европейской счётной палаты не видит причин для беспокойства: ошибки возникают в основном потому, что фермеры просто неправильно считают. Однако сложное финансовое регулирование внутри ЕС также нуждается в упрощении.

Миллиарды евро из бюджета ЕС были потрачены ненадлежащим образом, сообщается на сайте швейцарского телеканала SRF.

При проверке аудиторы обнаружили нарушения при реализации 2,6% всех расходов ЕС. Об этом сообщается в отчёте Европейской счётной палаты, следящей за распределением европейского бюджета, превышающего €155 млрд. Для сравнения, в 2017 году сумма неправомерных расходов составила 2,4% годового бюджета ЕС.

Президент Европейской счётной палаты Клаус-Хайнер Лене заявил, что выявленные нарушения не являются поводом для серьёзного беспокойства. Они составляют лишь малую часть от общего бюджета и вызваны в основном сложными платёжными правилами.

Однако в некоторых отчётах устанавливается, что количество ошибок превышает средний уровень — например, в проектах по развитию более бедных регионов ЕС или оказанию помощи развивающимся странам за пределами ЕС.

По данным аудиторов, ошибки происходят в том числе из-за возмещения затрат, на которые не могут быть выделены специальные средства. Так, в исследовательской сфере постоянно отмечаются слишком высокие расходы на содержание персонала. При компенсации накладных расходов коэффициент ошибок составил 4,5%.

Согласно официальной информации, расхожим примером неправильно распределённых средств ЕС является финансовая помощь аграрным предприятиям, которая рассчитывается неверно, потому что работники сельскохозяйственной сферы внесли некорректные данные о величине обслуживаемых ими площадей. Фермеры неправильно считают, отмечает швейцарский телеканал.

Также ошибки часто совершаются при распределении официальных контрактов на средства ЕС странами Евросоюза без проведения надлежащего открытого тендера.

По мнению главы счётной палаты, пространство для улучшений присутствует, в первую очередь, в том, что касается регулирования. Будущая Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен должна устранить бюрократические затруднения и обеспечить лучшие возможности для контроля над финансами ЕС, передаёт слова Лене телеканал SRF.